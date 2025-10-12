Las palabras de Ricardo Gareca generaron revuelo en el entorno del fútbol peruano, especialmente entre los jugadores que fueron parte de su ciclo en la selección. El técnico argentino, hoy al mando de Chile, cuestionó el regreso de varios futbolistas al campeonato local, asegurando que muchos aún tenían nivel para continuar en el extranjero. Frente a ello, Sergio Peña, actual volante de Alianza Lima y uno de los aludidos, decidió responder con calma, dejando en claro los motivos personales detrás de su retorno al país.

En los últimos meses, el torneo peruano ha visto el regreso de figuras que durante años defendieron camisetas en el exterior. Luis Abram, Anderson Santamaría, Miguel Araujo, Pedro Aquino y el propio Peña son algunos de los futbolistas que, tras no tener continuidad o por decisión personal, optaron por volver a la Liga 1 para vestir los colores de Universitario, Sporting Cristal o Alianza Lima.

Las declaraciones de Gareca se dieron durante una entrevista con el programa Pase Filtrado, donde el estratega expresó su descontento por esta situación. “Me fui y todos los jugadores que estaban en el exterior volvieron. Jugadores de 30 años que podrían seguir afuera y están acá”, comentó el ‘Tigre’, generando diversas reacciones entre los hinchas y la prensa local.

Ante ese panorama, la respuesta de Sergio Peña no tardó en llegar. El mediocampista, quien regresó a mitad de temporada para reforzar al cuadro íntimo, fue consultado por la prensa sobre las palabras del extécnico de la ‘Bicolor’ y prefirió mantener un tono respetuoso, aunque firme. “Está bien, es la opinión de cada uno, del entrenador que nos ha ayudado muchísimo, y eso se respeta”, sostuvo.

No obstante, Peña también aprovechó la oportunidad para aclarar los verdaderos motivos de su retorno a Matute. “Yo he vuelto al equipo del cual soy hincha, no he vuelto por ninguna otra razón que por ser hincha y querer ayudar al club a siempre ser mejor”, agregó, descartando que su decisión haya estado relacionada con temas económicos o de falta de ofertas.

Sergio Peña habló sobre la crítica que recibió en la Selección Peruana. (Foto: Getty Images)

El exjugador del Malmö FF de Suecia vivió uno de los mejores momentos de su carrera en Europa, siendo campeón y pieza clave en la medular del club escandinavo. Sin embargo, su paso por el PAOK de Grecia no fue el esperado, y la falta de continuidad lo llevó a buscar un nuevo comienzo en el fútbol peruano.

Desde su llegada a Alianza Lima, Peña ha sumado minutos importantes y busca consolidarse en el esquema blanquiazul. Aunque el equipo dirigido por Alejandro Restrepo ya no tiene muchas chances de pelear el título del Torneo Clausura, el volante se mantiene enfocado en sumar la mayor cantidad de puntos posibles antes del cierre de la temporada.

Por ahora, el mediocampista de 30 años intenta reencontrarse con su mejor versión y aportar toda su experiencia internacional. En más de una ocasión, el jugador ha reiterado su deseo de seguir siendo convocado a la selección peruana, donde fue parte del proceso rumbo a Rusia 2018 y Qatar 2022 bajo el mando del propio Gareca.

El próximo desafío de Peña y Alianza Lima será ante Sport Boys, encuentro clave para las aspiraciones del cuadro victoriano de mantenerse en zona de clasificación internacional. Mientras tanto, las declaraciones del mediocampista siguen dando que hablar, en medio del debate sobre el retorno de los “extranjeros” al torneo local.

