Tuvieron que pasar 36 años para que la Selección Peruana vuelva a una Copa del Mundo. Lo hizo el equipo dirigido por Ricardo Gareca, que consiguió la clasificación a Rusia 2018 tras vencer a Nueva Zelanda en el repechaje. A pesar de que los peruanos tenemos gratos recuerdos de esa etapa, ese no es el caso de Sergio Peña. En una entrevista, el futbolista recordó el momento en que el ‘Tigre’ le comunicó que no formaba parte de la lista de convocados para jugar el Mundial. Asimismo, destacó que se enojó con el técnico argentino tras conocer la decisión.

El jugador del Malmö FF había sido parte de ese proceso clasificatorio, pero tuvo que dejar su lugar para que Paolo Guerrero complete la lista de los 23 convocados. Unos años después, durante una conversación con Jesús Alzamora, el mediocampista nacional contó cómo Gareca le dio la noticia y cuál fue su reacción tras conocer que no jugaría la Copa del Mundo.

Peña reveló que tenía confianza en que no iba a ser uno de los desconvocados de la ‘Blanquirroja’, pero finalmente el ‘Tigre’ se inclinó por él. El entrenador se acercó a su habitación y le dijo la decisión que había tomado junto a su comando técnico. “Apenas entró, le dije ‘Ya sé a lo que has venido’”, fueron las primeras palabras del centrocampista.

“Fue a la habitación, cerró la puerta y se sentó. Recuerdo que le dije que ya sabía a lo que había venido y me dijo por qué no contaba conmigo. Me preguntó si estaba enfadado y le dije: ‘Lo único que quiero es que me dejes solo y te vayas’”, reveló el exjugador de Granada. Pese a que fue una etapa que lo afectó, el peruano resaltó que su relación con Gareca siempre fue buena.

En otro momento de la entrevista, Sergio se pronunció sobre el mal momento que atraviesa la ‘Bicolor’ en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, y señaló que no se debe comparar los trabajos realizados por el ‘Tigre’ y Juan Reynoso. “Es un entrenador totalmente distinto a Ricardo, lo que pasa es que se le compara con él y cada entrenador es diferente. La gente lo que quiere es que se vuelva a repetir lo que hizo Gareca, pero no todo el mundo lo va a lograr”, finalizó.





Sergio Peña y sus números con Malmö en 2023

El volante nacional se coronó campeón de la liga de Suecia 2023, luego de la victoria del Malmö FF por 1-0 sobre Elfsborg. En el torneo sueco, Peña fue una de las piezas claves del equipo, arrancando siempre de titular. Acumuló 29 partidos de la liga (solo en la fecha 23 no fue convocado) más los tres que disputó en la Copa de Suecia, sumando un total de 32.

Respecto a las estadísticas, obtuvo un 1.1 de pases precisos por partido, así como 12.6 recuperaciones de balón en cada uno de los duelos que tuvo en el Allsvenskan 2023. Incluso, su porcentaje de duelos ganados es de 56%. Por todo ello, el portal especializado en estadística deportiva SofaScore le dio un puntaje de 7.26 a Peña, a lo largo de la temporada.





