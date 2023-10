Perú vs. Argentina se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO vía América TV (Canal 4), ATV (Canal 9), Movistar Deportes, TyC Sports y TV Pública por la fecha 4 de las Eliminatorias 2026. Este compromiso está programado para el martes 17 de octubre desde las 9:00 p.m. (horario peruano y dos horas más en territorio argentino) y se disputará en el estadio Nacional. Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto, goles, mejores jugadas, alineaciones y todas las incidencias en la web de Depor.

Perú llega a este partido después de perder por 2-0 ante Chile, en el duelo correspondiente a la fecha 3 de las Eliminatorias 2026. La ‘Bicolor’ dejó muchas dudas respecto a su funcionamiento y se fue de Santiago con las manos vacías, sin un solo remate al arco y se quedó con un punto en la tabla de posiciones. Los goles de la ‘Roja’ fueron marcados por Diego Valdés y Marcos López en propia puerta.

En cuanto a las bajas confirmadas, Marcos López quedó descartado por acumulación de tarjetas amarillas. Asimismo, el último domingo se reveló que Carlos Zambrano y Christofer Gonzales no serán tomados en cuenta para el cruce de este martes tras presentar problemas físicos.

En ese sentido, Juan Reynoso deberá rearmar su esquema para presentar al mejor equipo posible frente a la campeona del mundo. Según lo que se pudo conocer del último entrenamiento en la Videna, el ‘Ajedrecista’ tendría en mente esta alineación: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Anderson Santamaría, Luis Abram, Nilson Loyola; Andy Polo, Wilder Cartagena, Yoshimar Yotún, Franco Zanelatto; André Carrillo y Paolo Guerrero.

Argentina, por su parte, llega a este partido después de vencer por 1-0 a Paraguay en el estadio Más Monumental. El cuadro dirigido por Lionel Scaloni no pasó apuros a pesar del corto marcador y sumó nueve puntos en lo que va del proceso clasificatorio, situándose en la cima de la tabla de posiciones como líder absoluto, con dos unidades más que su escolta, Brasil.

Precisamente Scaloni compareció con los medios de comunicación luego del entrenamiento del lunes y reconoció que, a pesar de que la Selección Peruana no está pasando por su mejor momento, cuenta con jugadores de calidad. Asimismo, aclaró que si se confían podrían pasarla mal.

“El futbolista peruano culturalmente es de buen trato de pelota, cuando junta son buenos jugadores de ataque. No está atravesando un buen momento pero ha salido de estas situaciones. Tiene experiencia, se conocen y bajo ningún concepto hay que pensar que el partido está ganado”, sostuvo.

Asimismo, el directo técnico de la ‘Albiceleste’ opinó sobre la particular insistencia de la prensa argentina al referirse al presente de Lionel Messi y su continuidad en la selección, debido a su edad. “No entiendo. ¿El no verlo jugar? Vamos a quedarnos que está todavía. Qué manera de pensar cuando esté o no esté. Sigue vigente, dejémoslo tranquilo. Ojalá que juegue hasta... Lo estamos retirando, vamos a dejarlo”, apuntó.

¿A qué hora juegan Perú vs. Argentina?

El partido entre Perú y Argentina está programado para este martes 17 de octubre a las 9:00 p.m. según el horario del seleccionado local, como en Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Chile y Brasil el duelo comenzará a las 11:00 p.m., en Paraguay, Venezuela y Bolivia a las 10:00 p.m., en México a las 8:00 p.m., mientras que en España a las 4:00 a.m. del miércoles 18 de octubre.

¿En qué canales ver el partido de Perú vs. Argentina?

Según los derechos televisivos para las Eliminatorias 2026 en cada país de Sudamérica, estos son los canales que transmitirán el partido entre Perú y Brasil: ATV (Canal 9), América TV (Canal 4) y Movistar Deportes (003 y 703 HD) en Perú; SporTV en Brasil; AUFTV, Antel TV y DIRECTV en Uruguay; Chilevisión y Paramount+ en Chile; Caracol TV y RCN en Colombia; El Canal del Fútbol en Ecuador; TyC Sports y TV Pública en Argentina; GEN en Paraguay; ByM Sport y Simple TV en Venezuela; y Tigo Sports 3 en Bolivia.

Perú vs. Argentina: posibles alineaciones

Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Anderson Santamaría, Luis Abram, Nilson Loyola; Andy Polo, Wilder Cartagena, Yoshimar Yotún, Franco Zanelatto; André Carrillo y Paolo Guerrero.

Pedro Gallese; Luis Advíncula, Anderson Santamaría, Luis Abram, Nilson Loyola; Andy Polo, Wilder Cartagena, Yoshimar Yotún, Franco Zanelatto; André Carrillo y Paolo Guerrero. Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Nicolás González, Julián Álvarez; Lautaro Martínez.

¿Dónde se jugará el partido de Perú vs. Argentina?





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR