La Selección de Argentina ya se encuentra en Lima, ciudad donde se medirá ante Perú, por la cuarta de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Como era de esperarse, el equipo de Lionel Scaloni fue recibido por una multitud de hinchas quienes se acercaron al hotel donde concentrarán, con el objetivo de brindarle su apoyo a Lionel Messi y compañía para el cotejo ante la ‘Bicolor’.

Alrededor de las 9:30 de la noche (hora peruana y dos más en Argentina), la ‘Albiceleste’ aterrizó en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Asimismo, luego de pisar la capital del país incaico, tardó media hora para llegar al hotel Hilton, ubicado en el distrito de Miraflores, locación donde se hospedó en la pasada Eliminatoria.

Fueron cerca de dos mil aficionados los que se acercaron a esperar desde el mediodía a la Selección de Argentina. Y es que no solo reciben al líder de la presente clasificatoria, sino también al vigente campeón del Mundo. Al día de hoy, los de Lionel Scaloni ocupan el puesto número uno en el ranking de la FIFA.

Lionel Messi saludó a los fanáticos que fueron a recibir a la Selección de Argentina. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)

Un detalle a tener en cuenta es que aún no se confirma que Lionel Messi será titular ante Perú. Si bien ya dejó atrás las molestias en isquiotibial derecho, no tuvo muchos minutos en sus últimos encuentros. Todo dependerá del técnico argentino, quien decidirá si la ‘Pulga’ irá o no desde el arranque en Lima.

¿Cuándo será el partido entre Perú y Argentina?

Luego de la derrota ante Chile en Santiago, la Selección Peruana volverá esta semana cuando reciba a Argentina por la fecha 4 de las Eliminatorias 2026. Dicho compromiso está programado para este martes 17 de octubre desde las 9:00 p.m., se disputará en el estadio Nacional y será transmitido en todo el Perú por las señales de ATV, América TV y Movistar Deportes. En territorio argentino se verá por las señales exclusivas de TyC Sports y TV Pública.

Recordemos que la última vez que la ‘Albiceleste’ visitó nuestro país fue por las pasadas Eliminatorias Qatar 2022, con una derrota por 0-2 del equipo que por entonces era dirigido por Ricardo Gareca. Nicolás González (17′) y Lautaro Martínez (28′) anotaron los goles de los dirigidos por Lionel Scaloni, en un encuentro donde la ‘Bicolor’ se vio ampliamente superada y no encontró los caminos para hacerle daño a la selección que un par de años después se proclamaría campeona del mundo.





