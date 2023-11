Las Eliminatorias rumbo al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026 continúan este martes 21 de noviembre con cinco partidazos, que definirán cómo quedará la tabla de posiciones hasta el próximo setiembre del 2024, fecha en la que se reanudará este certamen. De momento, la ‘Albiceleste’ se mantiene como líder, pero ya no invicto, luego de caer ante los ‘charrúas’. El elenco que sí requiere de triunfos es la Selección Peruana que, hasta el momento, no ha sumado de a tres y se ubica en la última casilla. Conoce el menú completo de encuentros aquí.

Paraguay y Colombia abrirán esta jornada desde las 6:00 p.m. (hora peruana). La selección ‘guaraní' llega a este compromiso, luego de empatar sin goles frente a la ‘Roja’; no obstante, no podrá contar esta vez con Robert Rojas, quien terminó expulsado de dicho cotejo. Por su parte, los ‘cafeteros’ están más que motivados, luego de ganarle por 2-1 a la ‘Canarinha’ en Barranquilla.

El siguiente partido será el de Ecuador vs. Chile, un duelo que promete mucha fricción. De un lado, la ‘Tri’ no pudo ganarle a la ‘Vinotinto’ en la fecha pasada, por lo que buscará a toda costa sumar de a tres en casa. En tanto, el cuadro sureño sabe que no puede descuidarse, pues sus últimos partidos han evidenciado algunas carencias, tanto en lo defensivo como en el medio campo.

A las 6:30 p.m. (hora peruana) también jugarán Uruguay y Bolivia. Los dirigidos por Marcelo Bielsa han hecho caer a los grandes del continente, escalando así al segundo lugar de la tabla de posiciones. Ahora les tocará enfrentar a una ‘Verde’ que llega con motivación extra, luego de vender a la ‘bicolor’ en La Paz, pero que de visita aún no ha saboreado triunfo alguno en estas Clasificatorias.

Uno de los choques que más expectativas carga consigo es el de Brasil vs. Argentina. El ‘Scratch’ viene de dos derrotas consecutivas, primero ante los uruguayos y luego frente a Colombia, por lo que buscará a toda costa volver a su lugar privilegiado en la tabla con una victoria. Sin embargo, el campeón del mundo no dejará que sea un duelo sencillo, pues también llega de perder y solo quiere volver a la senda de los triunfos.

Finalmente, la jornada la cierra Perú y Venezuela a las 9:00 p.m. en el Estadio Nacional. El elenco de Juan Reynoso necesita ganar, aunque tenga todo en contra, ya que podría cerrar el año al final de la tabla y con menos oportunidades de alcanzar un cupo para el Mundial. En el caso de los ‘llaneros’ se sienten locales, luego de la gran acogida de venezolanos en Lima, por lo que esperan que ello sirva para sacar los tres puntos.

Partidos de la fecha 6 de Eliminatorias 2026:

FECHA HORA PARTIDO ESTADIO 21/11 6:00 p.m. Paraguay vs. Colombia Defensores del Chaco 21/11 6:30 p.m. Ecuador vs. Chile Rodrigo Paz Delgado 21/11 6:30 p.m. Uruguay vs. Bolivia Centenario 21/11 7:30 p.m. Brasil vs. Argentina Maracaná 21/11 9:00 p.m. Perú vs. Venezuela Nacional de Lima

Tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Argentina 5 4 1 0 7 2 5 12 2 Uruguay 5 3 1 1 10 5 5 10 3 Colombia 5 2 3 0 5 3 2 9 4 Venezuela 5 2 2 1 5 2 3 8 5 Brasil 5 2 1 2 8 6 2 7 6 Ecuador 5 2 2 1 4 3 1 5 7 Paraguay 5 1 2 2 1 2 -1 5 8 Chile 5 1 2 2 3 6 -3 5 9 Bolivia 5 1 0 4 4 11 -7 3 10 Perú 5 0 1 4 0 7 -7 1





