Y todo va quedando listo. Estamos a un día del Perú vs. Chile, y como nunca, en el ambiente se respira tensión, pero también mucha ansiedad, ya que ambas escuadras pelean por un puesto en el próximo Mundial 2026. Es por eso que Jorge Fossati va puliendo su ‘pizarra’, que implementará en el gramado del Estadio Monumental, donde viene realizado entrenamientos desde el martes. Si bien es cierto que no contará con algunos jugadores suspendidos —Pedro Gallese, Bryan Reyna y Carlos Zambrano— tiene en su carpeta otros nombres. Ante esto, Depor pudo conocer algunos nombres que son fijos en su once y otros que este jueves recibirán el visto bueno final para el ‘Clásico del Pacífico’, que se jugará este viernes a las 8:30 pm.

Los comentarios de Arturo Vidal y la respuesta de Gianluca Lapadula encendieron la llama del partido entre Perú y Chile, que promete ser un clásico. Eso lo sabe muy bien Jorge Fossati, quien estará al mando de la Selección Peruana en su segundo enfrentamiento —el primero terminó en un empate 0-0 en la Copa América 2024—. Ahora, con bajas importantes debido a jugadores lesionados y suspendidos de su vez habitual ‘11′, el ‘Nono’ no se desmorona y ya tiene una alternativa.

Ante la ausencia de Pedro Gallese, arquero titular, entre las opciones están Carlos Cáceda, Diego Romero y el recién incluido Diego Enríquez. Los tres viven un gran momento en sus respectivos clubes; sin embargo, el DT uruguayo se inclina por la experiencia, con lo cual el portero de Melgar sería el elegido para este una vez inicial contra La Roja. Recordemos que Cáceda ya sabe lo que es jugar Eliminatorias —estuvo en las campañas rumbo a Rusia 2018 y Qatar 2022— y, en la ‘era Fossati’, participó en el triunfo 2-0 sobre Nicaragua en un amistoso.

Es importante mencionar que otro jugador que se pidió para este viernes era el guardameta de Universitario, apostando por rostros nuevos. No obstante, el guardameta de la ‘U’, si bien tiene un gran futuro y mostró actuaciones destacadas, no es titular. Romero atajó en 7 partidos, en los cuales solo recibió 4 goles, con 23 atajadas y tres partidos sin goles en contra. En el caso de Cáceda, jugó 31 veces con Melgar, recibió 35 goles, hizo 71 paradas y dejó su arco invicto en 10 encuentros.





Otro dolor de cabeza para Jorge Fossati

Pero el tema de elegir al nuevo ‘1′ no fue la única variación que tuvo que hacer en su once. Ante la suspensión de Carlos Zambrano —por insultar a una autoridad de la Conmebol—, el técnico de la Bicolor tuvo que buscar otro nombre que asuma su posición Por ello, tiene dos opciones que aún no están confirmadas para el partido de este viernes: Miguel Araujo y Luis Abram.

Durante las prácticas, el DT estuvo alternando a estos dos jugadores para ver quién respondería mejor. Recordemos que la zaga que el ‘Nono’ estuvo utilizando incluye a Alexander Callens, el ‘Kaíser’ y Araujo. Asimismo, Abram no es ajeno a los partidos bajo el mando de Fossati, pues ya estuvo en el más reciente, contra Uruguay. A un día del ‘Clásico del Pacífico’, el estratega definirá quién será el líbero para enfrentar a los sureños.

Otro tema es la banda izquierda. Ante la no convocatoria de Marcos López, la pelea está entre Miguel Trauco y Oliver Sonne, quienes vienen con actividad en sus respectivos clubes y siendo titulares. En las ediciones anteriores de las Eliminatorias —en la era de Ricardo Gareca—, el futbolista nacido en Tarapoto era el fijo, donde sus pases y solidez defensiva eran importantes. Sin embargo, ahora disputa el puesto con el ‘Vikingo’, quien ya tiene velocidad, buen pie y se ha ido ganando un lugar en la alineación final del técnico, alternando como carrilero derecho e incluso como volante.

Por otro lado, Depor pudo conocer que, para el partido contra Chile, el capitán será Luis Advíncula, quien anteriormente ya llevó la cinta. Además, es uno de los futbolistas con más experiencia en la plantilla y un referente para los demás. Este jueves se definirá todo y quedará lista la alineación para el partido frente a la escuadra chilena. Es importante mencionar que el entrenamiento de la Blanquirroja en el Estadio Monumental será a partir de las 5:00 pm.





¿A qué hora y dónde ver el Perú vs. Chile?

El Clásico del Pacífico, protagonizado entre Perú y Chile por la fecha 11 de las Eliminatorias 2026, está programado para el día viernes 15 de noviembre a las 8:30 pm en horario de Perú, Colombia y Ecuador. En Chile y Paraguay, comenzará a las 9:30 pm En cambio, en Argentina y Uruguay, el cotejo comenzará a las 10:30 pm Por su parte, en México empezará a las 7:30 pm.

Perú vs. Chile será transmitido en suelo peruano por señales de América TV (Canal 4), ATV (Canal 9) y Movistar Deportes (Canal 3 de Movistar), además de sus opciones de streaming en América tvGO, ATV+ y Movistar TV App. En cambio, en el país sureño, los canales encargados de la televisación del partido serán TV Chile, Paramount y TNT Sports. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV ni Pelota Libre TV, señales piratas.





Los convocados de la Selección Peruana

Arqueros: Pedro Gallese (Orlando City), Carlos Cáceda (Melgar), Diego Romero (Universitario) y Diego Enríquez (Sporting Cristal).

Pedro Gallese (Orlando City), Carlos Cáceda (Melgar), Diego Romero (Universitario) y Diego Enríquez (Sporting Cristal). Defensas: Alexander Callens (AEK Atenas), Aldo Corzo (Universitario), Luis Abram (Atlanta United), Carlos Zambrano (Alianza Lima), Miguel Araujo (Portland Timbers), Renzo Garcés (Alianza Lima) y Erick Noriega (Alianza Lima).

Alexander Callens (AEK Atenas), Aldo Corzo (Universitario), Luis Abram (Atlanta United), Carlos Zambrano (Alianza Lima), Miguel Araujo (Portland Timbers), Renzo Garcés (Alianza Lima) y Erick Noriega (Alianza Lima). Mediocampistas: Jesús Castillo (Gil Vicente), Andy Polo (Universitario), Luis Advíncula (Boca Juniors), Oliver Sonne (Silkeborg IF), Sergio Peña (Malmö), Piero Quispe (Pumas), Jean Pierre Archimbaud (Melgar), Horacio Calcaterra (Universitario), Wilder Cartagena (Orlando City), Miguel Trauco (Criciúma) y Jorge Murrugarra (Universitario).

Jesús Castillo (Gil Vicente), Andy Polo (Universitario), Luis Advíncula (Boca Juniors), Oliver Sonne (Silkeborg IF), Sergio Peña (Malmö), Piero Quispe (Pumas), Jean Pierre Archimbaud (Melgar), Horacio Calcaterra (Universitario), Wilder Cartagena (Orlando City), Miguel Trauco (Criciúma) y Jorge Murrugarra (Universitario). Delanteros: Alex Valera (Universitario), Gianluca Lapadula (Cagliari), Edison Flores (Universitario), Bryan Reyna (Belgrano), José Rivera (Universitario), Paolo Guerrero (Alianza Lima) y Luis Ramos (Cusco FC).





