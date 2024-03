A pesar de que otros jugadores se llevaron todas las miradas, Wilder Cartagena fue uno de los futbolistas que tuvo mejor rendimiento en el triunfo de la Selección Peruana sobre Nicaragua (2-0) en Matute. Hizo un buen trabajo en la parte derecha del mediocampo nacional y se juntó bastante con Andy Polo, como le ha pedido Jorge Fossati antes y durante el encuentro. Fue uno de los pocos que completó los noventa minutos y, tras el pitazo final, no dudó en resaltar que la ‘Bicolor’ está yendo por un buen camino y debe seguir mejorando.

El volante de 29 años, que juega en el Orlando City de la MLS, fue interior por derecha y tuvo uno de los picos más altos en el rendimiento de la ‘Blanquirroja’, pero señaló que “tiene que acomodarse un poco más a la posición”. Y también destacó la victoria: “Siempre es importante empezar un nuevo proceso ganando. Vamos por buen camino y hay que seguir mejorando”.

El jugador de la Selección Peruana hizo hincapié en que el técnico uruguayo le ha pedido que se junte con Polo para que puedan hacer “presión por esa zona”. “Creo que en el primer tiempo hicimos muy buenos movimientos que terminanos confundiendo mucho al rival”, agregó Cartagena. Recordemos que los dos goles peruanos llegaron por dos desbordes del atacante de Universitario.

Wilder aseguró que, en la segunda mitad, las cosas se complicaron porque “ellos se acomodaron mejor en la cancha y nos pusieron una marca para cada uno y por ello no tuvimos tanto espacio como antes”. Finalmente, se refirió al tema físico. “Físicamente estoy bien, siempre bien”, sentenció. De no haber sorpresas, el volante volvería a integrar el once de la ‘Bicolor’ ante República Dominicana.

Los jugadores que completaron los noventa minutos ante Nicaragua fueron Carlos Cáceda, Alexander Callens, Miguel Araujo, Cartagena y Gianluca Lapadula. Cabe mencionar que la banda derecha fue la zona de ataque más importante para la ‘Bicolor’ en el partido, especialmente en la primera mitad. Ahora queda esperar a ver cómo será la alineación para enfrentar a República Dominicana en el Estadio Monumental.





¿Cuándo es el próximo partido de la Selección Peruana?

Luego del triunfo por 2-0 sobre Nicaragua, la Selección Peruana volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a República Dominicana por un nuevo amistoso internacional. Dicho partido está programado para el martes 26 de marzo desde las 8:30 p.m., se disputará en el Estadio Monumental y será transmitido por las señales de ATV, América TV y Movistar Deportes, además de sus versiones digitales como América TV GO y Movistar TV App.

De esta manera, la ‘Blanquirroja’ cerrará momentáneamente sus duelos de preparación hasta la fecha FIFA de junio, donde enfrentará a dos rivales aún por conocer. En total serán cuatro los partidos que sumará Jorge Fossati al mando de la ‘Bicolor’, previo a su estreno oficial en la Copa América de Estados Unidos. En este certamen integramos el Grupo A junto a Argentina, Chile y Concacaf 5 (Canadá o Trinidad y Tobago).





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO