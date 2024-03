A raíz de que un día antes del amistoso ante Nicaragua ya se conocía la posible alineación de la Selección Peruana, Jorge Fossati dejó un fuerte mensaje a los medios de comunicación en la conferencia de prensa.

“Por más que yo no les diga, ustedes dan los equipos. Son muy suspicaces, muy atentos en su trabajo y eso me pondría muy feliz sin ningún problema. El tema es que si son amigos de algún ‘sapo’, traten de cuidarlo, porque ese ‘sapo’, si lo descubro por hacerles algún favor, se va de la Selección al minuto. No lo espero ni una hora, se va, sea quien sea”.

“Anoche yo ya sabía qué equipo iba a poner hoy (ayer) según ustedes. Estos partidos mucha importancia no tienen. A nivel de Eliminatoria, a nivel de Copa América, veremos realmente quiénes son los que tienen la camiseta de Perú puesta, y quiénes son los que piensan que largar la primicia, darle la noticia a los rivales, es tener la camiseta de Perú. Para mí no, cada uno que haga su trabajo como le parezca”.

Noticia en desarrollo...

¿Qué se le viene a la Selección Peruana?

Luego del triunfo por 2-0 sobre Nicaragua, la Selección Peruana volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a República Dominicana por un nuevo compromiso amistoso internacional. Dicho partido está programado para el martes 26 de marzo desde las 8:30 p.m., se disputará en el Estadio Monumental y será transmitido para todo el territorio nacional por las señales de ATV, América TV y Movistar Deportes, además de sus versiones digitales como América TV GO y Movistar TV App.

De esta manera, la ‘Blanquirroja’ cerrará momentáneamente sus duelos de preparación hasta la fecha FIFA de junio, donde enfrentará a dos rivales aún por conocer. En total serán cuatro los partidos que sumará Jorge Fossati al mando de la ‘Bicolor’, previo a su estreno oficial en la Copa América de Estados Unidos. En este certamen integramos el Grupo A junto a Argentina, Chile y Concacaf 5 (Canadá o Trinidad y Tobago).





