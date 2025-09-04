Todo tiene su final. Perú quedó sin chances de clasificar al Mundial 2026, tras caer ante Uruguay (3-0) en el estadio de Montevideo. La Bicolor no estuvo a la altura de la competencia y quedó relegado al penúltimo lugar de la tabla de posiciones. Yoshimar Yotún fue el capitán de la noche y habló sobre el sentir de sus compañeros. Además, se refirió a la inclusión de futbolistas jóvenes para este partido, de la mano de Óscar Ibáñez, quien es el actual DT de manera interina.
“Todo es difícil, todo es difícil porque obviamente no esperábamos estos tres goles. Creo que el equipo por el momento jugó bastante bien, pero como te repito, enfrentamos una selección bastante difícil que hoy celebra su pase al Mundial”, contó a los medios de comunicación.
Además, ‘Yoshi’ se refirió al trabajo de Óscar Ibáñez, quien tomo las riendas de la Selección Peruana de manera interina, tras la salida de Jorge Fossati a finales del 2024, producto de los malos resultados obtenido que, a la larga pesaron en los últimos duelos disputados.
“Hay que seguir trabajando, hay muchas cosas positivas para lo que viene, creo que el profe Ibáñez ha hecho un gran trabajo. Ha convocado chicos bastante nuevos que van a tener la oportunidad de quedarse mucho tiempo aquí en la selección y hay que seguir trabajando, nada más”, aseguró.
Noticia en desarrollo..
TE PUEDE INTERESAR
- Calculadora de las Eliminatorias 2026: partidos, resultados y simulación para conocer a los clasificados
- Perú vs. Paraguay: fecha, horarios y canales de TV por Eliminatorias al Mundial 2026
- Ernesto Arakaki sobre Felipe Chávez: “A veces somos acomplejados, creemos que lo de afuera es mejor”
- Alianza Lima piensa a largo plazo: Néstor Gorosito y la reunión clave para ultimar detalles de su renovación
- Calculadora Champions League: resultados, tabla de posiciones y pronósticos de la Fase de la Liga de la UEFA