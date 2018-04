YouTube: camiseta de Perú aparece en video de canción del mundial interpretada por Maluma

Ya puedes escuchar en YouTube 'Colors', la versión en español de uno de los temas del Mundial Rusia 2018, en la que participa el cantante colombiano Maluma. El tema, que fue estrenado este viernes 13, es una interpretación conjunta con el artista Jason Derulo, quien hace también la versión en inglés.

Lo llamativo de este video es que aparece en más de una oportunidad la camiseta de la Selección Peruana , ya que una de las bailarinas la lleva puesta. Además, Maluma también está vestido con los colores que nos representan, blanco y rojo.

En el videoclip que se puede ver en YouTube, el artista colombiano se convierte imaginariamente en un jugador de fútbol y cuenta que ese fue el sueño que tenía de niño. 'Colors', por otro lado, lleva un mensaje de inclusión racial, con la invitación a que los seguidores del fútbol enseñen sus banderas y canten juntos.

“Cuando me llamaron me infarté como por cuatro segundos y después me puse a gritar como loco”, dijo en ese momento Maluma sobre esta experiencia de tener a su cargo una de las canciones de Rusia 2018. Mira el video a continuación: