No solo lo celebró todo el Perú , sino también nuestros hermanos de Chile y Argentina, luego de que el hincha de la ‘bicolor’ fuera recompensado con el premio The Best de la FIFA como la mejor afición, por su actuación durante el Mundial Rusia 2018.

“No es un título, es un premio, un homenaje y mucho más, porque resistieron históricamente el viaje, fueron leales, alentaron sin parar y se bancaron – más allá del resultado - todo lo que hizo Perú durante el Mundial. Llenaron los estadios. Todos hicieron una sola nación”, afirmó Gustavo Cherquis en DirecTV Sports.

“Nunca dejaron de creer. Todos aclaramos por su selección”, destacó la prensa chilena.

¡No paren de alentar!: el 24 de setiembre es declarado 'Día de la Hinchada Peruana' [VIDEO]

Ricardo Gareca sobre premio The Best a la mejor hinchada: "Es algo muy importante para el Perú" [VIDEO]

Los hinchas peruanos se impusieron a las aficiones de Japón y Senegal, reconocidas por su limpieza y educación en el Mundial, y al hincha chileno Sebastián Carrera, que recorrió 1.500 kilómetros para ver solo en la grada a su equipo.

“La gente siempre lo dijo. Había confianza. Era el elegido para ganar a la mejor hinchada. Bien merecido lo tienen. Deberíamos sentirnos orgullosos. Es una linda señal, para demostrar que unidos podemos lograr muchas cosas”, argumentó Nolberto Solano a la prensa extranjera.