La Selección Peruana jugará el Mundial de Rusia 2018 y eso no deja de emocionar a los hinchas. La bicolor tiene que jugar cuatro amistosos antes de la Copa del Mundo , pero los hinchas ya esperan con ansias el duelo ante los galos.

El usuario de YouTube 'Stats con Chris' subió un divertido video en el que ya se enfrentan Perú vs. Francia pero nada menos que en versión de los Súper Campeones. No te pierdas el video que acompaña esta nota.

Cristian Benavente en Perú vs. Croacia ¡Mira la versión a lo Súper Campeones! [VIDEO]

Perú vs Francia se enfrentarán por el grupo C del Mundial Rusia 2018. El partido se jugará en el Arena de Ekaterimburgo el 21 de junio del 2018 a las 10 a.m. (hora peruana).

El encuentro con Francia será el segundo de la bicolor en Rusia 2018. El equipo de Ricardo Gareca debutará ante Dinamarca el 16 de junio en la ciudad de Saransk (11 a.m. hora peruana). Perú cerrará su participación en la fase de grupos ante Australia el 26 de junio a las 9 a.m. (hora peruana).

