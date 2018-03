Ataque Mendoza. Mendoza. Liquide Mendoza. Es el gol Mendoza. Ataque Mendoza. Busque el tanto Mendoza. Ahí viene ¡No! Es increíble. No lo entiendo. No lo puedo entender. Sufrimos todos. El relato de 'Toño' Vargas quedó en nuestras memorias junto a las imágenes de de Andrés Mendoza fallando un disparo frente al arco totalmente vacío contra Ecuador el 30 de marzo de 2005. Para muchos, por su culpa no asistimos al Mundial 2006, pero ¿realmente fue así?

La Selección Peruana recibía a Ecuador, cerrando la fecha 13 de las Eliminatorias rumbo al Mundial Alemania 2006. Una serie de resultados previos ayudaron a que la bicolor se mantenga en la pelea. Perú pisó el césped del Estadio Nacional a tres puntos del quinto lugar, zona de repechaje, y a seis de los puestos de clasificación directa. Esto quiere decir que con una victoria nos ubicábamos quintos, a solo tres unidades de conseguir los pasajes a Alemania.

Tabla de posiciones de Eliminatorias a falta del Perú-Ecuador PJ G E P GF GC D Pts. 1 Argentina 13 8 4 1 24 12 +12 28 2 Brasil 13 6 6 1 21 12 +9 24 3 Ecuador 12 6 1 5 17 13 +4 19 4 Paraguay 13 5 4 4 16 17 -1 19 5 Uruguay 13 4 4 5 18 25 -7 16 6 Colombia 13 3 5 5 12 12 0 14 7 Chile 13 3 5 5 12 14 -2 14 8 Venezuela 13 4 2 7 14 20 -6 14 9 Perú 12 3 4 5 13 14 -1 13 10 Bolivia 13 4 1 8 15 23 -8 13

El partido tuvo un inicio de cuento de hadas y se transformó en una tragedia. Paolo Guerrero adelantó para Perú al minuto de juego, luego Ecuador volteó el partido. Jefferson Farfán igualó el marcador, pero no era suficiente. El tiempo se diluía en las manos de Paulo Autuori, quien hizo ingresar a Andrés Mendoza para que se convierta en el héroe de la noche.

La misión del 'Condor' logró quedar en la eternidad, pero para mal. A los 88', Walter Ayoví perdió un balón, el 'Chorri' dio un pase largo para Andrés Mendoza ... y el resto es historia conocida. Perder una clara opción de gol frente al arco vacío lo convirtió en una especie de villano futbolístico. A la vez, este fue el último partido de Paulo Autuori al mando de la bicolor.

El empate dejó a la Selección Peruana a dos puntos del repechaje y cinco del cuarto lugar. Andrés Mendoza fue señalado como el gran culpable de que Perú esté ausente en el Mundial de Alemania, cuando realmente no fue así. Su gol solo nos ponía en la lucha, más no en zona de clasificación directa.

Así quedó la tabla de posiciones de Eliminatorias en la fecha 13 PJ G E P GF GC D Pts. 1 Argentina 13 8 4 1 24 12 +12 28 2 Brasil 13 6 6 1 21 12 +9 24 3 Ecuador 13 6 2 5 19 15 +4 20 4 Paraguay 13 5 4 4 16 17 -1 19 5 Uruguay 13 4 4 5 18 25 -7 16 6 Colombia 13 3 5 5 12 12 0 14 7 Perú 13 3 5 5 15 16 -1 14 8 Chile 13 3 5 5 12 14 -2 14 9 Venezuela 13 4 2 7 14 20 -6 14 10 Bolivia 13 4 1 8 15 23 -8 13

La vida luego de un error

Andrés Mendoza ya era un personaje resistido por su frase "juego donde me pagan" durante la Copa América 2004, pero el error ante Ecuador generó un fusilamiento de la opinión pública hacia él. Freddy Ternero tomó las riendas de la Selección Peruana y nunca tomó en cuenta al atacante.



'Chemo' del Solar volvió a convocar a Andrés Mendoza, pero lo dejó fuera luego del escándalo del Golf Los Incas. Irónicamente, le anotó un golazo a Ecuador en Quito en su último partido vistiendo la camiseta de la Selección Peruana, en noviembre de 2007.



Luego, Andrés Mendoza esporádicamente declaró cuánto le dolía este error ante Ecuador, pero en 2016 se salió del guión: grabó un comercial para una empresa de telefonía móvil en el que llama a todos los peruanos disculpándose por fallar el remate.





La Ficha Perú 2-2 Ecuador Eliminatorias, 30.03.2005 Perú 1 Óscar Ibáñez; 4 Jorge Soto (15 Guillermo Salas, 60’), 3 Miguel Rebosio, 2 Santiago Acasiete, 23 Juan Vargas; 8 Juan Jayo, 20 Carlos Zegarra (10 Roberto PalaciOS, 61’), 7 Nolberto Solano (16 Andrés Mendoza, 85’); 17 Jefferson Farfán, 14 Claudio Pizarro ©, 9 Paolo Guerrero. DT: Paulo Autuori. Ecuador 1 Edwin Villafuerte; 4 Ulises De La Cruz, 3 Ivan Hurtado, 17 Giovanny Espinoza, 13 Paul Ambrossi; 15 Marlon Ayoví (19 Luis Caicedo, 71’), 20 Edwin Tenorio, 8 Edison Méndez (5 Walter Ayoví, 86’), 14 Luis Valencia; 9 Johnny Baldeón (7 Franklin Salas, MT), 11 Agustín Delgado. DT: Luis Suárez. Goles Guerrero (01’), Farfán (58’)( PER ); De La Cruz (04’), Valencia (45’)( ECU ) Tarjetas Amarillas No hubo Tarjetas Rojas No hubo Árbitro Carlos Chandía ( CHI ) Estadio Nacional – Lima ( PER ) Asistencia 40,000 espectadores

