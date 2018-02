Ricardo Gareca revivió su llegada a la Selección Peruana en una entrevista que le realizó el reconocido exfutbolista y periodista deportivo argentino Quique Wolff. El DT de la bicolor contó quiénes fueron las personas claves en su decisión de dirigir a Perú rumbo a Rusia 2018.

"A mí me sorprendieron, me gustan los jugadores de buen pie. Hay entrenadores que tienen un poco más de paciencia que otros y yo estoy dentro de esos que tienen excesiva paciencia con los jugadores que me gustan", contó en DT en el programa 'Corazón Andino'.

"El peruano juega en la altura, en cancha sintética, en el calor, el frío y eso a mi me gustaba. Estaban más acostumbrados a las decepciones, no había buen concepto del jugador peruano y yo no estaba de acuerdo. Cuando no se consiguen resultados afloran las críticas y es entendible", añadió el entrenador.

Ricardo Gareca contó más detalles de su llega a la Selección Peruana y la propuesta que recibió de Juan Carlos Oblitas, quien fue el que le propuso dirigir a la bicolor.

"Hablé Cacho Córdoba, ex compañero mío en Boca, y fue determinante", contó el 'Tigre'. "Me gusta Perú y es ideal para ti porque es tu estilo. Históricamente el jugador peruano siempre fue de buena técnica", añadió el entrenador.

No te pierdas el video que acompaña esta nota y conoce más detalles de la llegada de Ricardo Gareca a la Selección Peruana.

