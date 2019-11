Entre idas y vueltas, Reimond Manco vive su carrera futbolística como si estuviera en una montaña rusa y así lo ha hecho siempre. Su indiscutible habilidad con el balón hizo que destaque en la Sub 17 de Juan José Oré, en el 2007, trabajo por el que se convirtió en el jugador más sobresaliente de toda su generación, superando, incluso, a James Rodríguez; pero sus actitudes e indisciplinas lo hicieron caer en picada en algunos momentos de su trayectoria.

Ahora, con 29 años encima, el ‘Rei’, se encuentra es ascenso y pretende quedarse ahí. Empezó el año en Real Garcilaso, donde el panorama no le fue muy favorable y hasta terminó sumando minutos en el equipo de reservas. “El jugador necesita competir, si no puede hacerlo en el primer equipo, ¿por qué no ponerlo a jugar en reservas?”, sostuvo en su momento el DT del club cusqueño, Marco Reynoso.

Pero Manco, con la fortaleza que lo caracteriza y teniendo en cuenta que ha salido de peores situaciones, decidió mirar otros horizontes e ir por retos mayores. Llegó a Sport Boys en julio de este año y desde ese momento tomó el timón del equipo del puerto con el único objetivo de sacarlo de la zona de descenso.

Es así como en la última jornada del Torneo Clausura el futbolista hizo enloquecer a todo el Callao con su participación en el duelo ante Melgar. El ‘Rei’ anotó un gol y derrochó buen fútbol por doquier, devolviéndole al Boys la esperanza de seguir en primera división, de la misma forma en la que él mismo se devolvía la confianza para seguir dando lo mejor de sí.

Reimond Manco destaca fecha a fecha con la rosada. (GEC)

Es importante precisar que desde que se puso la camiseta rosada, hasta el momento, Reimond Manco ha acumulado 705 minutos en la cancha a lo largo de 13 partidos. A diferencia de los 411 minutos que logró sumar en Garcilaso la primera mitad del año.

Sport Boys a Reimond Manco no solo le dio titularidad en el equipo, sino también le brindó la seguridad y estabilidad que los futbolistas como él necesitan para dejarlo todo en la cancha, ponerse el equipo al hombro y jugar tal como lo hizo el último viernes.

“Cuando llegué a Sport Boys, todos me decían que era una locura lo que estaba haciendo. Y yo respondía que nací y crecí con una locura en la cabeza. Hoy en día ya no se habla de una locura, sino de una buena decisión de mi parte. Al final, los locos somos los que le abrimos el camino a los sabios”, le dijo Reimond Manco a Depor un día después del triunfo ante Melgar.

Y aunque también aseguró que es muy apresurado pensar en volver a vestir la ‘bicolor’ y que actualmente su principal objetivo es evitar el descenso de Boys, todos vemos que el futbolista está haciendo méritos para recibir el llamado del ‘Tigre’.

Reimond Manco defendió a Christian Cueva. (América TV)

