Sport Huancayo vs. Montevideo Wanderers EN VIVO Y EN DIRECTO por Copa Sudamericana 2019

Sport Huancayo vs. Wanderers se enfrentan por el partido de vuelta, por la Copa Sudamericana 2019. El 'Rojo Matador' aprovechará la ventaja de jugar en altura para colocar el marcador a su favor; no obstante, los 'Vagabundos' pelearán hasta el final para pasar a la siguiente ronda del toreo. El partido se jugará este jueves a las 7:30 p.m. en el estadio Huancayo. Todas las incidencias las encontrarás en Depor.com.

Sport Huancayo vs. Wanderers se miden nuevamente, esta vez en Perú, por la primera ronda de la Copa Sudamericana. Los dirigidos por Carlos Ramacciotti esperan voltear el 2-0 que le dio la ventaja al cuadro uruguayo en su terreno. Esta vez, como local, el ‘Rojo Matador’ irá con todo para quedarse con la victoria y así, de conseguirla, pasar a la siguiente fase del torneo.

Sport Huancayo vs. Wanderers será televisado vía DirecTV, como único medio con los derechos de transmisión. El ‘Rojo Matador’ está obligado a ganar con más de dos goles, mientras que con un empate, los ‘Vagabundos’ ingresan directamente a la próxima ronda.

Sport Huancayo venció a Pirata FC en la jornada 8 del Torneo Apertura. (Liga 1) Sport Huancayo venció a Pirata FC, es su primera victoria en la Liga 1.

Sport Huancayo llega a este partido, luego de ganar 1-0 a Pirata FC, aunque todavía tiene un partido pendiente ante Universitario de Deportes, por el Torneo Apertura. El plantel de Carlos Ramacciotti ha tenido una campaña de regular para bajo en la Liga 1. Tras acumular solo una victoria, cuatro empates y tres derrotas.

El ‘Rojo Matador’ solo ha sumado 7 puntos en la tabla de posiciones y está a poco de pelear por mantenerse en Primera. Sin embargo, el plantel de Huancayo se está preparando para dar un buen partido en el torneo internacional. “Creo que gracias al triunfo del domingo hay un estado de ánimo muy bueno. Esperamos este partido con ansiedad porque vamos perdiendo 2-0 y frente a un equipo uruguayo es difícil buscar tres goles”, comentó Ramacciotti.

Montevideo Wanderers, por su parte, llega a este duelo con comodidad. Tiene dos goles a favor que los obtuvo en el duelo de ida y espera reafirmar su poder en Perú con una victoria rotunda en Huancayo. Los ‘Vagabundos’ llegan de ganar 2-1 a Liverpool, por la primera división de Uruguay. En el torneo, se ubica cuarto en la tabla de posiciones.

Sport Huancayo vs. Wanderers: posibles alineaciones

Sport Huancayo: E. Hermosa, R. Salinas, L. Maldonado, J. Fajardo, B. Serrano, M. Valverde, R. Salcedo, C. Torrejón, M. lliuya, C. Neumann y C. Ross.

Montevideo Wanderers: I. De Arruabarrena, D. Barboza, L. Morales, F. Barrandeguy, F. Andueza, S. Martínez, J. Barboza, B. Veglio, R. Pastorini, J. Cabrera y C. Bravo.

