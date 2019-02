¿Claudio Vivas llegó con una lista de refuerzos para Sporting Cristal?

¿Habrá nuevos fichajes? Sporting Cristal ha movido cielo y tierra para que Claudio Vivas acepte su propuesta y sea parte del club cervecero, a solo una semana de iniciar la Liga 1. Eso sí, el técnico argentino no considera que esta situación opaque el debut de los celestes ante Sport Huancayo.

“Nosotros hemos analizado el plantel y estamos hablando con la directiva. En los próximos días, haremos un informe y, a partir de ello, evaluaremos si estamos completos como para poder afrontar las competencias. En la semana tendrán más novedades”, sostuvo el nuevo entrenador de los celestes, Claudio Vivas en GolPerú.

Además, al ver los últimos partidos que disputó Sporting Cristal (ante Emelec y Cantolao), Claudio Vivas sostuvo que está "conforme" con el desenvolvimiento de sus dirigidos.



"Quiero que el jugador que venga a Sporting Cristal sienta la camiseta, sienta el sentido de pertenencia y que no le quite algún espacio a algún joven. Entonces, si yo tengo esa solución en el club, me la arreglaré con lo que tengo”, agregó Claudio Vivas.

“ Sporting Cristal no solo es un equipo de fútbol de Primera División, sino que es un proyecto deportivo. Es un equipo que trabaja bien en su cantera, en sus juveniles. Venimos con la idea de seguir trabajando con los juveniles. Vamos a hacer un trabajo conjunto con Nelson Reyes. Como técnico de Primera tengo que ver qué jugadores potencialmente pueden colaborar con el primer equipo este 2019”, agregó.

Por lo pronto, se confirmó que, desde el lunes, Vivas inicia sus labores como técnico celeste, a pocos días de iniciar el torneo local. El argentino tiene como primer objetivo mentalizarse en sacar sus tres primeros puntos ante Sport Huancayo.