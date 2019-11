Manuel Barreto anunció la fecha del retorno de Emanuel Herrera

Se alista el regreso. Emanuel Herrera fue el gran ausente del campeonato, debido a una grave lesión que sufrió a inicios de año. Casi siete meses después, el delantero argentino estaría pronto a volver a Sporting Cristal , tal y como lo anunció el técnico rimense, Manuel Barreto.

" Emanuel Herrera debe tener su último control la próxima semana para ya recibir el alta definitiva. [...] Estará la próxima, si no la siguiente", indicó Barreto en conferencia de prensa. Y es que, luego de una larga recuperación, el goleador de la temporada pasada estaría listo para unirse a las prácticas con el primer equipo.

Sin embargo, Herrera no es el único jugador que esperan se recupere. Christofer Gonzales quedó sentido en el último duelo de la Liga 1, por lo que el técnico 'celeste' admitió que esperarán su recuperación con paciencia. "Con respecto a 'Canchita' no sabemos si podrá estar, no lo queremos arriesgar. Lo esperaremos hasta el final", agregó.

Sporting Cristal se medirá, este domingo, ante Carlos A. Mannucci, por la jornada 14 del Torneo Clausura. Los 'cerveceros' necesitan sumar los tres puntos de esta jornada para seguir en camino hacia los Play-Off del campeonato.

Restan cuatro finales, pero, sin duda, el duelo más complicado que tendrán será ante el puntero de la tabla, Binacional. Este será el último partido del Clausura y se definirá en el Guillermo Briceño de Juliaca, por lo que Barreto espera contar con todas sus figuras a fin de asegurar la pelea por el título nacional.

