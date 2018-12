Su nombre se ha visto manchado por una seria acusación que pondría en duda su imparcialidad. Víctor Hugo Carrillo, árbitro designado para la segunda final del Descentralizado entre Sporting Cristal vs. Alianza Lima , habló con FOX Sports Radio Perú para responder al presidente rimense, Federico Cúneo, que el último jueves lo llamó "hincha de Alianza".

"Al señor Cúneo lo conozco y lo respeto como presidente de una gran institución, pero no sé de dónde sabrá él esa información de que yo soy hincha o no de un equipo", aseguró el árbitro que dirigirá el Spoting Cristal vs. Alianza Lima en el Estadio Nacional.

Pero más allá de molestarse o indignarse, Víctor Hugo Carrillo recordó que desde el 2008, cuando dirigió su primera final, "soy hincha de uno u otro equipo".

"Cada vez que he hecho una final soy hincha de uno u otro. Yo tengo finales desde el 2008, si no me equivoco. Me acuerdo que campeonó la Universidad San Martín en Cusco y todo el mundo decía que yo estudié en la San Martín o que fui de ahí", manifestó.

"En 2009, en el 'U' vs. Alianza, arbitré el partido en el Monumental que la 'U' campeonó y yo era hincha de la 'U'. Luego en 2011 o 2012 era hincha de Alianza. A mi me han puesto todas las camisetas. ¡Ah! y también han dicho de que cuando campeonó Cristal en el Nacional contra Garcilaso era hincha de Cristal. Tengo muchos equipos, pero públicamente digo que mi equipo es el equipo arbitral".

Así, Víctor Hugo Carrillo quiso ponerle fin a las acusaciones en su contra y señaló que tener 14 años como árbitro FIFA "no los tengo por gusto. Lo que sí hacemos con mi equipo arbitral es salir a dar lo mejor, siempre. Lo ideal es que no se hable de los árbitros después. Que quien gane celebre, el que pierda se vaya tranquilo y nadie toque al árbitro".