El primer clásico del año entre Universitario de Deportes y Alianza Lima quedó con el marcador 2-0 a favor del cuadro que dirige Gregorio Pérez y los ‘cremas’ acumularon tres clásicos al hilo sin perder.

El autor del primer tanto del clásico fue Aldo Corzo, quien, con un cabezazo logró vencer a Leao Butrón y encajar el balón en el arco íntimo, tras una asistencia de Alejandro Hohberg. Tras la anotación, el futbolista no pudo contener la emoción y corrió hacia la tribuna para celebrar con toda la hinchada.

Con más tranquilidad, un día después del triunfo, Aldo Corzo habló con RPP sobre la experiencia que vivió enfrentando a Alianza Lima el domingo pasado y aseguró que se trató de uno de los ‘días más lindos’ de su vida.

“Ayer fue uno de los días más lindos de mi vida. De verdad fue muy lindo. En el momento del gol me aguanté para no treparme al alambrado para que no me sancionen con una tarjeta amarilla", aseguró el futbolista.

“Sabíamos que en Alianza no estaban bien, pero que en lo deportivo eran un equipo complicado y al que era importante ganarle”, sostuvo Aldo Corzo respecto a Alianza Lima que ahora se encuentra en búsqueda de un técnico para suplir a Pablo Bengoechea.

