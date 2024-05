Alianza Lima vs Cerro Porteño medirán fuerzas EN VIVO y EN DIRECTO por la cuarta fecha de la fase de grupos en la Copa Libertadores 2024. El duelo está pactado para este miércoles 8 de mayo desde las 7:00 p.m. (hora peruana) en el estadio Alejandro Villanueva. La transmisión la podrás seguir desde ESPN, así como su plataforma de streaming. Los íntimos llegan con la obligación de ganar, luego de sumar solo dos puntos en la tabla, mientras que los ‘guaraníes’ están en el tercer puesto con cuatro puntos.

Alianza Lima llega a este compromiso, tras ganar por 1-0 a UTC en el Estadio Nacional, por el torneo peruano. Si bien el triunfo ayuda para las aspiraciones del equipo en el campeonato local, lo cierto es que dejó algunas dudas en los hinchas, en especial, por las pocas chances claras de gol. Esto también ha sido un problema en el certamen copero, donde solo suma un gol a favor y dos en contra.

Si nos vamos a la tabla, el equipo de Alejandro Restrepo solo acumula dos puntos en tres partidos jugados, tras empatar ante Fluminense y Colo Colo, mientras que en el choque ante Cerro Porteño en Asunción se cayó por 1-0. Aunque no todo está perdido, es preciso que el equipo gane en los duelos que le quedan en casa para así no quedar al fondo de la serie.

Por su parte, Cerro Porteño se ubica en el tercer lugar de la tabla del Grupo A con 4 puntos, tras empatar sin goles frente a Fluminense y ganar por la mínima a los aliancistas en el estadio La Nueva Olla. En el torneo paraguayo, el club llega de vencer a Libertad por 3-1, por la jornada 16 del Apertura, un motivo más para mantener su racha invicta de siete partidos consecutivos (incluidos los de Copa).

Hablan los protagonistas

Luego de sumar solo dos empates y una derrota, en lo que va de la fase de grupos, Alianza Lima está obligado a ganar, si quiere seguir avanzando en el torneo. Sobre ello, Carlos Zambrano declaró a la prensa que “la Copa Libertadores es mucho más exigente y no puedes fallar en la efectividad. Creo que nadie se ha sacado ventajas, aún tenemos chances de clasificar y depende de nosotros con dos partidos en casa”.

En tanto, el cuadro paraguayo tiene, además del duelo ante los íntimos, el clásico ante Olimpia por la liga de su país. Sobre ello, Manolo Jiménez, DT de Cerro Porteño, manifestó que “el calendario es así, hay que aceptarlo. Toca confiar en el trabajo y saber que habrá momentos donde pueden caer algunos jugadores, como también habrán espacios para descansar y rotar a otros compañeros. Lo importante es seguir el camino y no salir de él”.

Últimos partidos entre Alianza Lima y Cerro Porteño

TORNEO FECHA PARTIDO Copa Libertadores 10/04/24 Cerro Porteño 1 - 0 Alianza Lima Copa Libertadores 13/03/02 Cerro Porteño 2 - 0 Alianza Lima Copa Libertadores 05/02/02 Alianza Lima 0 - 0 Cerro Porteño Copa Libertadores 05/10/78 Cerro Porteño 3 - 1 Alianza Lima Copa Libertadores 14/09/78 Alianza Lima 3 - 0 Cerro Porteño

Últimos cinco partidos de Alianza Lima

TORNEO FECHA PARTIDO Liga 1 03/05/24 Alianza Lima 1-0 UTC Liga 1 28/04/24 Melgar 1-0 Alianza Lima Copa Libertadores 23/04/24 Colo Colo 0-0 Alianza Lima Liga 1 18/04/24 Alianza Lima 3-0 Sport Boys Liga 1 14/04/24 Alianza Lima 2-0 Atlético Grau

Últimos cinco partidos de Cerro Porteño

TORNEO FECHA PARTIDO Liga Paraguay 03/05/24 Libertad 1-3 Cerro Porteño Liga Paraguay 28/04/24 Cerro Porteño 4-0 General Caballero Copa Libertadores 25/04/24 Cerro Porteño 0-0 Fluminense Liga Paraguay 19/04/24 2 de Mayo 0-2 Cerro Porteño Liga Paraguay 14/04/24 Cerro Porteño 3-0 Sportivo Ameliano

Alianza Lima vs Cerro Porteño: posibles alineaciones

Alianza Lima: Ángelo Campos; Carlos Zambrano, Jiovany Ramos, Renzo Garcés; Kevin Serna, Juan Pablo Freytes, Sebastián Rodríguez, Catriel Cabellos, Cristian Neira; Jeriel de Santis y Hernán Barcos.

Cerro Porteño: Jean Fernandes; Alan Benítez, Javier Báez, Eduardo Brock, Santiago Arzamendia; Fabrizio Peralta, Robert Piris da Motta, Jorge Morel, Juan Manuel Iturbe; Diego Churín y Cecilio Domínguez.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Cerro Porteño?

El partido entre Alianza Lima vs Cerro Porteño está programado para este m de mayo desde las 7:00 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil el duelo comenzará a las 9:00 p.m., en Venezuela y Bolivia a las 8:00 p.m., en México a las 6:00 p.m., mientras que en España a las 2:00 a.m. del jueves.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs Cerro Porteño?

El partido entre Alianza Lima vs Cerro Porteño se disputará en el estadio Alejandro Villanueva y será transmitido para todo el Perú por la señal exclusiva de ESPN, disponible en la parrilla de canales de Movistar TV, DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming a través de Star Plus,. Recuerda que también podrás vivir el minuto a minuto de este encuentro por la web de Depor.

¿Dónde se jugará Alianza Lima vs Cerro Porteño?





