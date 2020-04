Miguel Trauco jugó en Universitario de Deportes una sola temporada, sin embargo, ese tiempo le bastó para llevar al club merengue en el corazón y confesarse como hincha en varias oportunidades.

“Universitario es mi pasión, yo soy hincha. Me convertí en hincha cuando era pequeño porque cuando me gustaba ir al arco en las pichangas del barrio y siempre vi a Óscar Ibañez; desde ahí pensé que quería se como él, además mi papá, que también es de la 'U', me inclinaba siempre para ser hincha crema”, contó el futbtolista en una entrevista con GOLPERU.

Por otro lado, el futbolista también habló sobre la admiración que siente por el delantero del Werder Bremen, Claudio Pizarro. “Me hubiera gustado jugar con él. Yo desde niño le tengo gran admiración porque su familia me ayudo bastante. Quería conocerlo a él en la Selección, quería compartir con él. Es un jugador de mucha experiencia que ha ganado casi todo, que ha hecho una carrera intachable”

Miguel Trauco llegó al St. Etienne tras su paso por Flamengo, donde tuvo poca continuidad en la última temporada. Antes de la suspensión de la Ligue 1, el lateral peruano era titular usual en el equipo francés donde ya lleva 1478 minutos jugados.

Coronavitus en Perú

Según el último reporte del Ministerio de Salud, en el Perú existen 2561 casos confirmados de personas afectadas por coronavirus, de los cuales el 58.3% son varones y el 41.7% mujeres. Hasta el momento existen 997 personas con alta hospitalaria y 92 fallecidos por la enfermedad en todo el país.

VIDEO RECOMENDADO

Leao Butrón sorprendió en redes sociales con divertido Tik Tok

Leao Butrón sorprendió en redes sociales con divertido Tik Tok. (Video: Captura)