1) UNA DERROTA QUE COSTÓ CARO: CARLOS A. MANNUCI 2-0 UNIVERSITARIO DE DEPORTES

La ‘U’ llegaba golpeado a este partido tras perder dos partidos consecutivos (1-0 con Unión Comercio y 2-1 ante Alianza Lima en el Monumental). El juego empezó favorable para los cremas, pero Emanuel Herrera falló un penal. A los minutos fue expulsado el argentino Matías di Benedetto por doble amonestación (24′). Con el 0-0, pero con uno menos, el partido empezó a complicarse. Matías Succar rompió el empate en el amanecer del segundo tiempo y, para redondear la pesadilla, los cremas se quedaron con nueve tras la roja directa al chileno Rodrigo Ureña (62′). Pese a que tenía dos futbolistas menos, la ‘U’ lo siguió intentando y estaba cerca del empate. Lo que hacía pensar qué hubiese pasado si estaban once en la cancha. Finalmente, Mannucci, en una contra, puso el 2-0 que terminó con el proceso de Carlos Compagnucci al frente de la Universitario de Deportes .

Universitario tuvo dos tiros al poste cuando el partido iba 1-0 y tenía un jugador menos. Video: GolPeru.

2) ESTUVO A LA ALTURA: DEPORTIVO GARCILASO 0-0 UNIVERSITARIO DE DEPORTES

Frente al equipo ya estaba el uruguayo Jorge Fossati, quien no solo metió a la ‘U’ en la fase de grupos de la Sudamericana, sino empezó una racha de triunfos. Así llegó a su choque en Cusco frente a Deportivo Garcilaso. Pese a jugarse en la altura, los cremas salieron a proponer y en el primer tiempo tuvieron las mejores chances. Incluso un disparo de Emanuel Herrera chocó en el poste. Así se fue al descanso, con la sensación de que más de un punto podía llevarse de su visita. Sin embargo, los planes se estropearon cuando Nelson Cabanillas fue expulsado casi en el arranque del segundo tiempo (50′). Fue doble amarilla para el lateral zurdo, lo cual obligó a la ‘U’ a replegarse y sostener un empate ante las arremetidas del rival. Finalmente, el 0-0 terminó siendo un buen resultado por esta situación.

Nelson Cabanillas recibió su primera tarjeta roja en este partido. Video: Liga 1 Max.

3) FUE UN INFIERNO: ALIANZA ATLÉTICO 3-1 UNIVERSITARIO DE DEPORTES

Este partido hasta ahora se sigue comentando. La diferencia entre Alianza Lima y Universitario de Deportes era de cinco puntos. La ‘U’ jugaba primero en el horno de Sullana, con la ilusión de reducir la ventaja a tres puntos y meterle presión a su clásico rival. Guillermo Larios abrió la cuenta para Alianza Atlético en un juego que estaba parejo. Sin embargo, Aldair Perleche dejó con uno menos al rival y esto hacía pensar que los cremas lo podían dar vuelta. Sin pensar que en los descuentos del primer tiempo sucedería algo inédito. El árbitro Augusto Menéndez cobra un mal saque lateral de Nelson Cabanillas, quien aplaude de manera irónica. Eso le costó la tarjeta roja, siendo muy cuestionable la decisión del juez, pero innecesaria la acción del futbolista. Para colmo de males, Aldo Corzo se enfrascó en una gresca innecesaria y fue expulsado de manera directa. Tras estar con un jugador más en las postrimería del primer tiempo, terminó con uno menos en los descuentos de la misma. En el segundo tiempo encontró el empate con nueve jugadores, pero los ‘churres’ encontraron el 2-1 tras una acción polémica. Eso generó la calentura de Rodrigo Ureña, que de impotencia agredió a un rival y también fue expulsado. Con el marcador adverso, y con tres expulsados, la ‘U’ no solo perdió el partido, sino el Apertura.

El árbitro Augusto Menéndez no volvió a dirigir tras este partido. Video: Liga 1 Max.

4) PERDIÓ LA FE: INDEPENDIENTE SANTA FE 2-0 UNIVERSITARIO DE DEPORTES

Tras perder en la agonía del juego ante Goiás en Brasil, la ‘U’ perdió el primer lugar de su grupo en la Copa Sudamericana, pero dependía de sí mismo para clasificar a la siguiente fase. El empate en Bogotá era un negocio y dejaba prácticamente afuera a Santa Fe. El trámite del juego era controlable para el equipo de Fossati, pero Nelson Cabanillas, en su afán de ganar una pelota, extiende el brazo y termina agrediendo a un rival. El VAR notificó y finalmente fue expulsado cuando iban 12′ del primer tiempo. El partido iba 0-0 e igual Universitario lo tenía controlado, hasta que llegó el 1-0 sobre el final del primer tiempo. Con uno menos y el resultado en contra, intentó sostenerlo y buscar alguna contra. Algo que no se dio y, por el contrario, terminó con el 2-0 para el equipo ‘cardenal’, que volvió a la vida en este torneo y puso en riesgo la clasificación crema.

Universitario de Deportes nunca pudo ganar en Colombia por torneos internacionales. Video: Conmebol.

5) LECCIÓN NO APRENDIDA: CORINTHIANS 1-0 UNIVERSITARIO DE DEPORTES

Había mucha expectativa por ver a la ‘U’ jugando ante un Corinthians que priorizó la Copa Brasil y mandó un equipo alternativo. Supo jugarlo lejos de su área y en gran tramo del juego no sufrió ante un ‘Timao’ que se iba desesperando y frustrando por no poder romper el empate. El ingreso de Edison Flores hizo que los cremas crezcan en su juego y la sociedad con Piero Quispe comience a generar más de un dolor de cabeza al rival. Seguramente la estrategia de Jorge Fossati era aprovechar alguna contra para dar el golpe en Sao Paulo y por eso preparó los ingresos de Horacio Calcaterra y Emanuel Herrera. Sin embargo, Alex Valera intentó frenar una salida del lateral de Corinthians, pero lamentablemente lo terminó planchando. El árbitro le sacó amarilla, pero fue llamado por el VAR por una potencial tarjeta roja. Cosa que al final se concretó cuando iban 73′. La ‘U’ no solo se quedó con diez, sino también recibió un gol del rival y perdió a su goleador para la revancha. El consuelo, dentro de lo negativo, es que el martes habrá revancha y la llave sigue abierta.

Los equipos peruanos siguen sin ganar en Brasil. La única vez que sucedió fue en 1979, cuando la ‘U’ venció a Palmeiras en el Pacaembú. Video: Conmebol.

OTROS PARTIDOS EN QUE LA ‘U’ NO TERMINÓ CON 11 JUGADORES

Los cremas también terminaron incompletos en cuatro partidos más. Aunque, en estos casos, no incidieron en el resultado final porque ya lo tenían ganado o la expulsión se dio cerca del final.

FECHA TORNEO PARTIDO EXPULSIONES RESULTADO PREVIO 4 DE FEBRERO APERTURA UNIVERSITARIO 4-0 CANTOLAO Piero Guzmán (2A) (70′) 2-0 16 DE ABRIL APERTURA MUNICIPAL 1-2 UNIVERSITARIO Alex Valera (2A) (90+7′) 2-1 29 DE ABRIL APERTURA BOYS 0-3 UNIVERSITARIO Alex Valera (88′) 0-3 28 DE MAYO APERTURA UTC 1-0 UNIVERSITARIO Williams Riveros (2A) (74′) 1-0

El paraguayo Williams Riveros fue el último expulsado de Universitario de Deportes a nivel nacional. Video: Liga 1 Max.

¿CUÁLES SON LOS EQUIPOS PERUANOS CON MÁS TARJETAS ROJAS EN 2023?

Este es el promedio de expulsiones por equipo, contando Liga 1 y torneos internacionales. Universitario de Deportes tiene el promedio más alto: 12 expulsados en 29 partidos, arrojando un promedio de 0.41 por juego. Una cifra superior a lo hecho en todo 2022: 7 expulsados en 38 partidos (0.18 por juego) .

EQUIPO PARTIDOS EXPULSIONES PROMEDIO UNIVERSITARIO 29 12 0.41 VALLEJO 28 9 0.32 ATL. GRAU 21 8 0.38 BINACIONAL 21 8 0.38 CRISTAL 31 8 0.26 CANTOLAO 21 6 0.29 U. COMERCIO 21 6 0.29 SPORT BOYS 21 5 0.24 CIENCIANO 22 5 0.23 MUNICIPAL 21 4 0.19 A. ATLÉTICO 21 4 0.19 GARCILASO 21 3 0.14 MANNUCCI 21 3 0.14 CUSCO FC 21 3 0.14 ADT 21 3 0.14 UTC 21 3 0.14 S. HUANCAYO 23 3 0.13 MELGAR 27 3 0.11 ALIANZA LIMA 27 3 0.11





