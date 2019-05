¿La 'U' debe respetar su proyecto deportivo pese a los malos resultados?

Mauricio Pochettino llegó al Tottenham hace cinco años y hasta hoy no ha ganado ningún título. Para ser más precisos, el equipo inglés no se ha coronado en la liga inglesa desde 1961. La Copa FA no ha llegado desde 1991, y tampoco la Copa de la Liga. Sin embargo, ahora que ha clasificado a la final de la Champions League, el DT argentino es señalado como el máximo responsable de reconvertir la idiosincrasia del club: de perdedora, a luchadora hasta el final, sazonada con un estilo agradable al ojo del hincha.

Unos días antes de decidir su pase a la final de la Champions frente al Ajax, El País publicó una entrevista con Pochettino. Allí, el técnico responsabiliza al largo proyecto económico y deportivo del éxito de los 'spurs'.

"El mérito que tiene este Tottenham es que en estos cinco años se encontró un equilibrio entre lo económico y lo deportivo. La ambición deportiva máxima fue encontrar un grupo de jugadores, darle disciplina, crear una cultura de trabajo y esfuerzo, y encontrar motivaciones y ambiciones a donde a veces la compañía no llegaba. La clave son los detalles", asegura.

Y agrega: "La expectativa no era jugar la Champions. La expectativa no era ganarle al Madrid, al Dortmund o al City. La expectativa no era competir por la Premier con el City. La prioridad de este club era construir la Ciudad Deportiva y el Estadio que costó 1.400 millones de euros… Es normal que lo principal sea competir y ganar. Quien diga que no estamos para ganar se equivoca. El objetivo es ganar títulos. Pero ¿de qué manera podemos lograr eso?".

Leer estas líneas meses o años atrás seguro hubiera sido una locura. Un blanco fijo de críticas y burlas. Seguro, palabras como "conformismo" y "excusas" hubieran sido normales, en medio de los malos resultados y la falta de títulos. Hoy, sin embargo, es imposible leer y dejar de asentir con la cabeza.

Nicolás Córdova, una historia paralela



Hace algunas semanas, Nicolás Córdova –tras perder ante Melgar en Arequipa y empatar ante Alianza Universidad en el Monumental– explicó en conferencia de prensa que más allá de los resultados negativos, Universitario de Deportes tiene un proyecto a largo plazo que puede garantizar grandes logros para el equipo.



"Tenemos la obligación de luchar por el título, pero no olvidemos que estamos construyendo un proyecto y eso se hace con una base sólida. El objetivo es que lo sucedido el año pasado –pelear por no descender– no ocurra nunca más. Me despierto todos los días pensando en el campeonato, pero hay cosas más importantes. Con este proceso se lograrán muchos más campeonatos de lo que si este proceso no se hace. A eso apuntamos, aunque me tenga que comer muchas puteadas. ¿Cuántos clubes salen campeones y en los años siguientes no hay nada?", dijo. Y detalló sus planes:

– Estabilizar el club económicamente. El DT se acomodó al plantel que tenía y trajo refuerzos que estaban dentro de las posibilidades financieras.



– Mejorar la infraestructura del club. Hoy, la sede Campo Mar luce renovada.



–Mejorar el comportamiento de los jugadores. 'Nico', por ejemplo, reveló que deja jugadores afuera porque llegan atrasados o porque entrenan mal.

Luego, los resultados no se le acomodaron. Ganó el clásico ante Alianza Lima y disfrutó de una abultada goleada ante Sport Boys, y después vivieron cuatro partidos sin ver un triunfo. Como consecuencia, la 'U' ya no tiene más chances por el título del Torneo Apertura y muchos piden su destitución.

Por ahora, tiene el respaldo de la administración, pero, ¿debe Universitario seguir apostando por este proyecto a largo plazo? En todo caso, ¿es Córdova el técnico para encabezarlo? ¿Será ese el camino ideal? ¿O llegó la hora de priorizar un título inmediato? Hay interrogantes para resolver en Ate.

