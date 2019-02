El once de Nicolás Córdova para la ‘Noche Crema’ en Trujillo

Hoy es el encuentro de Universitario de Deportes vs. César Vallejo , por la ‘Noche Crema’ en Trujillo. Nicolás Córdova no iniciará esta vez con el once titular con el que ganó en Lima a Universidad de Concepción, ¿cuáles son esas variantes?

Esta noche arrancará Patrick Zubczuk como titular en el arco de Universitario de Deportes , mientras que Carvallo se quedará en el banquillo de suplentes. Para la línea de defensa se quedan como fijos Aldo Corzo y Jersson Vásquez, mientras que debutan como titulares Werner Shuler y Nelinho Quina.

En el mediocampo se tendrá en cuenta la destreza y la velocidad con Armando Alfageme, Alberto Quintero, Jesús Barco y Gary Correa.

La dupla ofensiva de esta noche será distinta, pero no menos eficaz, al menos eso esperan lo hinchas. Los que dirigirán el ataque serán Alejandro Hohberg, polémico refuerzo de este año, y Anthony Osorio, quien sorprendió en el amistoso ante Sport Boys, anotando uno de los goles.

