Universitario de Deportes vs. San Martín: ‘cremas’ y ‘santos’ juegan por la tercera fecha de la Liga 1

Este viernes juegan Universitario de Deportes vs. San Martín EN VIVO | STREAMING HD | ONLINE | EN DIRECTO| TV POR INTERNET | VER GRATIS | por la tercera fecha de la Liga 1 en el Estadio Nacional a las 8 p.m. Los dirigidos por Nicolás Córdova llegan de golear a Pirata FC; mientras que el cuadro de Carlos Bustos busca ganar este duelo, tras perder 2-1 ante Real Garcilaso en el Cusco.

Universitario de Deportes quiere el título este año, por lo que su técnico, Nicolás Córdova, presentó una lista de posibles fichajes para este año, que permitan sumar los triunfos necesarios hasta alcanzar la ansiada copa. No obstante, algunos de los hombres elegidos por ‘Nico’ están lejos del presupuesto crema, aunque no todos.

El nombre de Rodrigo Pastorini es el último que suena entre los cremas. Y es que el delantero charrúa fue ofrecido a Universitario de Deportes para que sea el refuerzo que buscaba Nicolás Córdova para el ataque, luego de que el pase de Alexander Succar se diera por perdido, ya que sería cedido a Melgar (de cara a la Copa Libertadores ).

Rodrigo Pastorini jugó en Rumanía, México y Chile. (Video: UnderPlusManagement/Youtube)

Universitario de Deportes: así juega Rodrigo Pastorini, el posible fichaje crema [VIDEO]

El duelo de Universitario de Deportes también tendría otras sorpresas. Guillermo Rodríguez estaría en el once titular ante San Martín, tras recuperarse de su lesión que no le dejó terminar el partido de exhibición por la Noche Crema.

Además de Rodríguez, ‘Nico’ tendría también como titulares a Alberto Quintero, Alejandro Hohberg y a Germán Denis como el poderoso tridente ofensivo que asegurarán los 3 puntos de esta fecha. Asimismo, José Carvallo se quedaría con guardameta fijo para este duelo, que se desarrollará en el Estadio Nacional.

“Estamos a mi juicio en un nivel bastante aceptable, haciendo cosas buenas; hay cosas por mejorar, pero estoy muy tranquilo con respecto a lo que vamos mostrando. Sabemos que los inicios siempre son difíciles pero es importante haber sumado afuera y ganado en casa", dijo el ‘Nico’ en conferencia de prensa.

Para el duelo de Universitario de Deportes vs. San Martín, los dirigidos por Carlos Bustos tendrán dos bajas considerables. En el partido ante Real Garcilaso, el plantel ‘santo’ tuvo dos expulsiones, Jefferson Portales y Diego Penny, dos titulares indiscutibles que no estarán para este viernes.

No obstante, no todo estaría perdido. Luego de lo demostrado en la Fecha 2, Oslimg Mora podría estar como titular ante Universitario de Deportes. Carlos Bustos afirmó a Radio Ovación que el volante de las canteras de Alianza Lima podría arrancar en el once titular de Universidad San Martín. “Oslimg Mora está trabajando bien en la semana y puede iniciar las acciones”, confesó.

Universitario de Deportes vs. San Martín: últimos 5 partidos

Universitario de Deportes 2-2 San Martín

San Martín 2-2 Universitario de Deportes

Universitario de Deportes 2-2 San Martín

San Martín 1-1 Universitario de Deportes

Universitario de Deportes 2-1 San Martín



Universitario de Deportes vs. San Martín: horarios del mundo

México 7:00 p.m.

Perú 8:00 p.m.

Ecuador 8:00 p.m.

Colombia 8:00 p.m.

Bolivia 9:00 p.m.

Venezuela 9:00 p.m.

Argentina 10:00 p.m.

Chile 10:00 p.m.

Uruguay 10:00 p.m.

Paraguay 10:00 p.m.

Brasil 11:00 p.m.

España 2:00 a.m.



Universitario de Deportes vs. San Martín: posibles alineaciones

Universitario de Deportes: J. Carvallo; A. Corzo, J. Morales, G. Rodríguez, J. Vásquez; A. Alfageme, E. Paucar, P. Lavandeira; A. Quintero, A. Hohberg y G. Denis.

Universidad San Martín: P. Ynamine; S. Salas, C. Huerto, J. Luján, W. Zevallos; Y. Olivera, J. Guivin, R. Palacios; S. Afolabi, O. Mora y M. Olivera.

Universitario de Deportes organiza sus segundo Fullday Crema del 2019. (Fuente: Prensa Universitario)

Liga 1: programación completa de la fecha 3 del Torneo Apertura

Tabla de posiciones de la Liga 1: todos los resultados en la segunda fecha del Torneo Apertura

Universitario de Deportes: el once de Nicolás Córdova para enfrentar a San Martín en el Nacional [FOTOS]

Universitario de Deportes: ¿Alexander Succar se pondrá la camiseta crema?