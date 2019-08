¡La salvada del torneo! Defensa de Mannucci resguardó la raya y evitó el gol del triunfo de Universitario

¡Estuvo cerca! Los 'cremas' perdieron no una, sino dos ocasiones directas de gol, luego de que Kevin Moreno evitara que el cabezazo de Anthony Osorio marque el primero del encuentro de Universitario de Deportes vs. Carlos A. Mannucci , por la cuarta jornada del Torneo Clausura.

A los 86 minutos, centro de Alejandro Hohberg, Aldo Corzo buscara marcar el primer tanto. Ante el rebote, Anthony Osorio lanzó un cabezazo para colocar la pelota de todas maneras entre los palos, pero Kevin Moreno apareció y de cabeza salvó el arco y mantuvo el marcador 0-0.

Defensa de Mannucci resguardó la raya y evitó el gol del triunfo de Universitario. (Video: GOLPERU)

Universitario necesita esta victoria. Los 'cremas' llegan a este encuentro, luego de empatar sin goles ante San Martín en su casa, por lo que quieren reivindicarse esta vez en el Mansiche. No obstante, Mannucci se hace fuerte en su territorio, por lo que será complicado que no termine nuevamente con un punto.



El próximo encuentro de los merengues será el sábado ante Melgar en el Monumental de Ate a las 8:00 p.m. Para este duelo, esperan contar con sus hinchas incondicionales. Mientras que la 'Tricolor' visitará a Pirata el próximo domingo a las 11:00 a.m.



