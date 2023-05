Quedó demostrado que Universitario de Deportes es un equipo totalmente distinto cuando juega como local en el estadio Monumental y cuando sale fuera de la capital . En casa, por el apoyo incesante de su hinchada que lo ha acompañado durante toda la temporada, suele ser un equipo intenso y que suele arrasar a sus rivales. Al menos desde que llegó Jorge Fossati, los cremas ganaron el 100% en Ate por el torneo local: ADT (3-1), Cienciano (3-0), Atlético Grau (2-1), Sporting Cristal (2-0) y César Vallejo (4-0). A nivel internacional solo cedió un empate ante Goiás (2-2). Si le sumamos lo hecho por Carlos Compagnucci (un triunfo y una derrota) y Jorge Araujo (un triunfo), la ‘U’ ganó 7 de sus 8 partidos en el Monumental. Una productividad del 88%.

CONDICIÓN PARTIDOS TRIUNFOS EMPATES DERROTAS GOLES+ GOLES- DIF. PUNTOS PROD. EFECT. LOCAL 8 7 0 0 20 4 +16 21 2.63 88%

Entonces, ¿cómo un equipo que se hizo fuerte como local perdió tan rápido sus posibilidades de llevarse el primer torneo del año? La respuesta es fácil: sus pobres números cuando salió fuera de Lima. Universitario de Deportes jugó ocho partidos de visita. Solo obtuvo tres triunfos, de los cuales dos fueron en Lima: victoria 2-1 ante Deportivo Municipal y goleada a Sport Boys, en un partido que se disputó en el Monumental por decisión del equipo rosado. El restante fue ante Deportivo Binacional: 2-1 en Cusco. Recordemos que ese partido no se disputó en Juliaca por los problemas políticos que vivía el país. Igual fue un gran resultado y significó el primer juego de visita de Fossati al frente de la ‘U’. Luego consiguió un empate y cuatro derrotas. Lo cual arroja una productividad de 42%. A continuación, recordamos los puntos que dejó en el camino.

Unión Comercio 1-0 Universitario de Deportes: la inexplicable derrota en Moyobamba

Fue la primera salida de la ‘U’ en 2023. Fue el 12 de febrero y el técnico era el argentino Carlos Compagnucci. Unión Comercio, uno de los recién ascendidos, se mostró inocente en defensa, pero no fue aprovechado por los cremas, que dispararon 18 veces al arco rival, pero no embocó ni una . Miguel Carranza, a falta de once minutos para el final, decretó el 1-0 para el local y significó la primera derrota de la temporada.

El último triunfo de la ‘U’ de visita, ante Unión Comercio, fue en 2017 (2-1). Luego consiguió un empate y dos derrotas. Video: Liga 1 Max.

Carlos A. Mannucci 2-0 Universitario de Deportes: más expulsados que goles

Para contextualizar, la ‘U’ venía de perder el clásico ante Alianza Lima en el Monumental. En Trujillo se jugaba mucho y la propuesta crema fue atacar a Mannucci desde el primer minuto. Así pudo gestar un penal que, lamentablemente para los intereses de Universitario, Emanuel Herrera desperdició cuando el partido iba 0-0 . El primer tiempo terminaría con uno menos, tras doble amarilla para Matías di Benedetto. Las malas noticias seguirían, ya que el chileno Rodrigo Ureña también fue expulsado. Con 9 jugadores, la ‘U’ siguió buscando el empate, pero en una contra recibió el 2-0, gracias al doblete de Matías Succar. Este juego terminó con el proceso de Carlos Compagnucci.

La ‘U’ no puede ganarle a Carlos Mannucci, en Trujillo, desde su retorno a Primera División: suma un empate y dos derrotas. Video: GolPeru.

Alianza Atlético 3-1 Universitario de Deportes: se quemó en el ‘infierno’

Este partido marcó un quiebre en el destino de la ‘U’ en el Apertura. Si ganaba en Sullana reducía a dos puntos la diferencia con Alianza Lima y le metía toda la presión encima. Era una verdadera final, pero el que la jugó como tal fue Alianza Atlético, que venía sin ganar siete fechas. Tras recibir el 1-0 en contra, el local se quedó con uno menos por expulsión de Aldair Perleche. Esto pintaba favorable para la ‘U’, pero de manera inexplicable se quedó con nueve, tras las rojas a Nelson Cabanillas y Aldo Corzo. El arbitraje de Augusto Menéndez fue más que polémico, pero también hubo responsabilidad por parte de los jugadores . Igual los cremas lo igualaron con gol de Calcaterra, pero casi de inmediato se quedaron con ocho, tras la expulsión de Ureña. Esta derrota no solo incidió en la tabla de posiciones, sino también el club perdió la perspectiva, ya que se habló más del arbitraje que del pobre nivel mostrado en el terreno de juego.

La última vez que la ‘U’ le ganó a visita a Alianza Atlético fue en 2017. Video. Liga 1 Max.

UTC 1-0 Universitario de Deportes: se quedó sin aire y sin título

En uno de los juegos más discretos en la ‘Era Fossati’, la ‘U’ padeció en Cajamarca ante un UTC que estrenaba a Francisco Pizarro como técnico. Además, el ‘Gavilán’ no ganaba como local desde abril (1-0 sobre ADT). Con respecto al partido contra Goiás, esta vez arrancaron Piero Quispe y Daniel Rivera, pero sin trascender en el juego. En general, fue un partido muy bajo en lo colectivo e individual. Eso, en una instancia decisiva, se paga caro.

Tenemos que remontarnos a 2013 para registrar el último triunfo de la ‘U’ ante UTC en Cajamarca. Video: Liga 1 Max.

¿Quiénes son los mejores visitantes del torneo?

Acá nos damos cuenta de los pobres números de la ‘U’ jugando fuera de casa. A falta de dos fechas para finalizar el Torneo Apertura, se ubica en el sétimo lugar en la tabla de visitantes . Una producción y ubicación que no alcanza para pelear un título. Es algo que tendrá que mejorar para el Clausura, si es que no quiere seguir muriendo en el intento.

EQUIPO PARTIDOS TRIUNFOS EMPATES DERROTAS GOLES+ GOLES- DIF PTS PROD. EFEC. ALIANZA LIMA 8 5 0 3 11 10 +5 15 1.88 63% SPORTING CRISTAL 8 3 4 1 16 11 +4 13 1.63 54% MANNUCCI 8 4 0 4 8 10 -2 12 1.50 50% GARCILASO 8 3 2 3 12 11 +3 11 1.38 46% SPORT HUANCAYO 8 3 2 3 13 13 - 11 1.38 46% MUNICIPAL 9 3 2 4 9 9 - 11 1.22 41% UNIVERSITARIO 8 3 1 4 8 9 -1 10 1.25 42%





