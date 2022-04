En agosto de 2021 Universitario cayó en el Estadio Nacional ante el clásico rival Alianza Lima por 2-1. Los cremas eran dirigidos por Ángel Comizzo, quien tras el encuentro anunció que no iba a continuar como entrenador. Un año antes, en marzo de 2020, los íntimos experimentaron una situación similar: perdieron ante la ‘U’ en el Monumental por 2-0. Tras la derrota, Pablo Bengoechea dejó el cuadro blanquiazul. Ambos técnicos estaban obteniendo malos resultados. Hoy se vive un episodio parecido con Álvaro Gutiérrez, quien no dirigirá más a la escuadra merengue.

Gutiérrez llegó a la ‘U’ para la presente temporada luego de la salida de Gregorio Pérez por problemas de salud. Sus números, sin embargo, le jugaron en contra. Disputó 9 partidos en el Apertura, y solo ganó 4, empató 1 y perdió otros 4. De sus victorias, solo una fue de visita, ante Ayacucho FC. Y su última derrota fue la goleada de 4-1 que le marcó Alianza Lima en el Monumental, frente a miles de hinchas cremas.

“Un resultado así es saca técnicos. Con todo el respeto que se merece el (ahora ex) técnico, no ha mostrado nada diferente, tampoco ha mostrado reacción en los últimos partidos. Se han ganado partidos por momentos individuales, pero no como colectivo, a punta de algo de garra tal vez, pero no como una idea de juego. Y eso no iba a durar toda la vida”, dice Rainer Torres, exjugador de Universitario y líder del proyecto Embajadur Crema. El ex volante considera que el equipo “viene jugando mal ya varias semanas”, porque no tiene una idea que plasmar en el campo, pero que se ha salvado por jugadas individuales.

Si a nivel nacional las cifras no respaldaron a Álvaro Gutiérrez, en el ámbito internacional el panorama era, incluso, más desalentador. Y es que en el exterior, con la ‘U’, el uruguayo no tuvo triunfos. Compitió en la segunda fase de la Copa Libertadores 2022 y dirigió dos partidos ante el Barcelona de Ecuador: en ambos perdió. En casa, Universitario cayó 1-0, y de visita, sucumbió por 2-0.

Hoy Álvaro Gutiérrez se ha ido y se ha sumado a la lista de entrenadores que desde el 2013 no han podido campeonar con la ‘U’. Desde aquel año, 9 técnicos lo intentaron, pero no tuvieron éxito. Y si se cuenta a los interinos la cifra aumenta. Son casi 10 años de sequía. Vive Universitario una crisis.

Las etapas de Comizzo

El último entrenador que pudo levantar una copa fue Ángel Comizzo. Arribó a la escuadra crema en 2013 y cumplió obteniendo buenos resultados, culminando la temporada como campeón nacional. En el 2014, sin embargo, aceptó una propuesta del Monarcas Morelia de la liga de México y optó por irse abruptamente. La ‘U’ se encontraba luchando la fase de grupos de la Copa Libertadores y, de la mano del argentino, ya había perdido dos encuentros.

Pasó un buen tiempo, hasta que Comizzo regresó a mediados del 2019 en reemplazo del chileno Nicolás Córdova. Aquel semestre no le fue mal. De los 22 partidos, obtuvo 11 victorias, 7 empates y 4 derrotas. Universitario terminó cuarto en el acumulado, pero el argentino dejó el equipo tras no llegar a un acuerdo con la dirigencia.

No obstante, la historia de Comizzo con la ‘U’ no terminó en 2019, pues regresó en 2020. La administración adujo que, por la pandemia del coronavirus, Gregorio Pérez no podía continuar en el club. Entonces, trajeron al de Argentina. Bajo su dirección, la ‘U’ fue subcampeón luego de perder los dos duelos de la final ante Spotting Cristal. Se quedó para la temporada del 2021, pero en agosto, tras la derrota ante Alianza, anuncio que el equipo ya no requería sus servicios.

Ángel Comizzo ganó un título con Universitario. (Foto: GEC)

‘Chemo’ del Solar e Ibáñez

Tras la salida de Comizzo en marzo de 2014, Jose Guillermo del Solar volvió a aterrizar en el club merengue: sería su segunda etapa como entrenador del equipo. En la primera, había llegado a cuartos de final de la Copa Sudamericana 2011, pero tres años después quedó cuarto en el torneo apertura. Ahí quedó su camino, pues le dejó su cargo a Óscar Ibáñez, para poder asumir el puesto de director deportivo de Universitario.

Ibáñez comandó a la ‘U’ en la segunda mitad del 2014. Los números no le favorecieron, ya que se ubicó, al final del Clausura, en séptimo lugar, aunque en el acumulado logró alcanzar un cupo para la Copa Sudamericana 2015. Ganó 6 de las 15 fechas disputadas. Luego, en el Torneo del Inca 2015, dirigió 5 jornadas y solo pudo sumar 6 puntos, por lo que renunció. La administración temporal del club le había pedido que dimita por los malos resultados.

Llegada de Roberto Chale

Para el 2015, el colombiano Luis Fernando Suárez fue contratado como entrenador de la ‘U’. Sin embargo, sus números fueron malos en el torneo nacional. Orientó a los cremas en 16 encuentros del Apertura y en uno del Clausura. ¿Cuál fue el saldo? 8 derrotas, 6 empates y 3 victorias. Las cifras en rojos.

Universitario tenía que salvarse del descenso y con esa tarea arribó Roberto Chale, para su segunda etapa como técnico del equipo estudiantil. Cumplió. Y no solo evitó que el equipo baje a segunda, sino que lo clasificó a la Copa Sudamericana. Siguiendo el buen ritmo, Universitario, bajo el mando de Chale, se posicionó en tercer lugar del campeonato del 2016. Pero dejó el equipo en 2017 por su mal estado de salud y también por malos resultados en el inicio de aquella temporada.

Roberto Chale salvó a la 'U' del descenso. (Foto: Andina)

Troglio y Córdova

El argentino Pedro Troglio empezó a dirigir a la ‘U’ en 2017 y arrancó con un debut soñado al derrotar a Alianza Lima por 3-0 en el Torneo de Verano. Además, el cuadro merengue culminó cuarto el Campeonato Descentralizado 2017, por lo que pudo clasificar a la fase uno de la Copa Libertadores 2018. Dejó a Universitario en 2018 para comandar el club Gimnasia y Esgrima La Plata.

En julio de ese año, llega el chileno Nicolás Córdova para ser el técnico crema. Y su logró fue que salvó del descenso a la U. Se mantuvo en su cargo en el 2019, pero a fines de mayo tuvo que retirarse por malos resultados. Dirigió, en total, 39 enfrentamientos: 17 victorias, 15 derrotas y 7 empates.

La nómina uruguaya

Tras la salida de Ángel Comizzo, el profesor Gregorio Pérez llegó a Universitario en 2020, en el año de la pandemia del coronavirus. Solo pudo guiar a los cremas en 6 fechas del Apertura y obtuvo buenos resultados: 4 triunfos, un empate y una derrota. Su última victoria de ese año fue ante Alianza Lima, al vencer a los victorianos por 2-0. Iba bien el maestro Pérez, pero el covid-19 paralizó todo. Y a mediados de ese año la administración merengue lo reemplazó por Comizzo.

El uruguayo retornó a fines del 2021 y, bajo su tutela, la ‘U’ se impuso en siete partidos, solo perdió una vez. Lamentablemente para los cremas, el entrenador no pudo continuar en el 2022 por problemas de salud. Arribó, entonces, Álvaro Gutiérrez, pero la goleada que le propinó Alianza hizo que se alejara del cargo.

Gregorio Pérez tuvo cortos periodos en la ‘U’, pero con buenos números. (Foto: Prensa U)

Crisis institucional

Todos estos técnicos han tenido algo en común: no pudieron ser campeones con Universitario desde 2013. Antenor Guerra-García Campos, periodista y autor del libro ‘El fútbol peruano. Protagonistas de su historia’, destaca que algo similar se vivió en el intervalo correspondiente a los años 1950 y 1958, en donde hubo “varios presidentes y más de seis entrenadores”. “La ‘U’ estuvo casi 10 años sin campeonar. Este es el máximo tiempo en que la ‘U’ no ha conseguido título alguno nacional. Se está repitiendo ahora sino campeona. Diría que la razón principal tendría que ver con el aspecto institucional”, expresó.

“Desde el 2013 han pasado 7 administraciones temporales y con cada una siempre ha significado volver a foja cero. Y lo primero que han realizado, casi todas, era destituir al entrenador”, agregó. El historiador del fútbol también manifestó que entre el 2013 y 2022, periodo que calificó de “gran sequía” para la ‘U’, la institución crema “ha cambiado durante 20 veces a los entrenadores (contando a los interinos)”, lo cual “es crítico, (pues) la inestabilidad de un técnico es fatal para una institución deportiva”.

También indicó que los mejores años de la ‘U’ fueron cuando hubo una administración continua y citó la gestión del ingeniero Rafael Quirós, en cuyo periodo se consiguieron cinco títulos (1964, 1966, 1967, 1969 y 1971) y el subcampeonato de la Libertadores de 1972. También mencionó a administración de Jorge Nicolini, pues durante su ciclo la ‘U’ obtuvo cuatro coronas (87, 90, 92 y 93). Por último, se refirió al tricampeonato durante la etapa de Alfredo González (1998, 1999 y 2000).

“Entonces, creo que hay una relación directa entre estabilidad institucional y logros de campeonato. Está clarísimo. De otro lado, los periodos de crisis institucional como el de ahora también fueron periodos donde hubo cambios de directivas, peleas. Paso entre 1875 y 1981 cuando la U no campeonó o entre la larga sequía entre 1950 y 1958″, concluyó.

El exjugador de la ‘U’, Rainer Torres, también coincide con Guerra García. “Los últimos 10 años, sobre todo, han campeonado equipos que administrativamente están bien. Tienen una estabilidad económica. La ‘U’ cada año para cambiando de administración, paran peleándose entre Gremco y Sunat”, refiere. Y culmina: “(La institución) lo maneja gente que no sabe de fútbol y ponen administraciones que a los únicos que les rinden cuentas es a Gremco y Sunat. Entonces, esa inestabilidad institucional no deja pensar en lo deportivo”.

