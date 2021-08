Alberto Guerra es un reconocido actor cubano que tras haber dejado su país en la década de los 90 junto a su familia, supo hacerse un nombre en la industria del entretenimiento mexicano y Latinoamérica, y aunque al inicio todo se tornó complicado, su talento le sirvió para ser llamado a integrar diversas producciones, tanto en televisión como cine.

Si bien, su faceta como actor lo ha llenado de satisfacciones, pues llegó a integrar el elenco de “El señor de los cielos”, “Ingobernable”, “Guerra de ídolos”, “Historia de un Crimen: Colosio”, “La jauría” y otros más; el precio de la fama vino acompañado de malas decisiones que lo sumergieron en el mundo del alcohol y las drogas, que por fortuna ya dejó.

Tal como lo recordó el pasado 4 de agosto, donde dio a conocer a través de sus redes sociales que lleva 36 meses alejado de sus adicciones. “Tres años sin alcohol ni drogas. Tres años sonriendo. Y pues nada, se festeja… ¡Yippee Ki Yay mother f…rs!”, escribió en Instagram haciendo alusión a la frase del personaje de Bruce Willis en “Duro de matar”.

A continuación, te contamos la etapa más oscura que vivió hace varios años el esposo de la actriz Zuria Vega, con quien tiene dos hijos.

EL PASADO DE ADICCIONES DE ALBERTO GUERRA

Pese a que Alberto Guerra es muy reservado sobre este tema, en febrero de 2020 contó a El Financiero que tuvo una etapa de excesos. “Libré una época muy confusa de mi vida, de pura fiesta, de alcohol y drogas”, le dijo a la periodista María Scherer Ibarra.

Dio a conocer que cuando estudiaba Arte Dramático en Casa Azul de Argos, el cual debía solventar trabajando en las noches como mesero, comenzó a desgastarse, por lo que decidió abandonarlo cerca de culminar. Por fortuna, justo en ese momento, su representante le había conseguido un personaje en la primera telenovela que coprodujeron Globo y Telemundo.

“Con siete meses de trabajo, podía mantener dos o tres años a mi hija. No había mucho qué pensar. Mi vida con dinero en Copacabana se convirtió en un caos. Fue una época de descontrol absoluto de mi parte”, manifestó.

Tras ello continuó en la pantalla chica, pero cansado del género de la telenovela porque sentía que lo “limitaba actoralmente”, decidió abrirse paso en el cine, pese a que la mayor parte de sus ingresos representaban los melodramas, pero igual arriesgó.

Mientras empezaba a brillar en la pantalla grande, su vida comenzó a descontrolarse por el alcohol y las drogas, adicciones que mantuvo por muchos años.

Alberto Guerra como Chema en la narcoserie. (Foto: Telemundo)

¿POR QUÉ DECIDE DEJAR SUS ADICCIONES?

Según El Universal, Alberto Guerra tomó la decisión de dejar el alcohol y las drogas en 2018 cuando su esposa, Zuria Vega, le dijo que estaba esperando su segundo hijo, que nació en mayo de 2019.

En la entrevista de 2020 con El Financiero, el actor había señalado la importancia de no estar bajo los efectos de algunas las sustancias nocivas para su salud. “Mantenerme sobrio y limpio, en un medio donde el alcohol y las drogas están normalizados, me ha hecho entender que podemos ser tan minúsculos, que no controlamos ni siquiera lo que nos metemos en el cuerpo. Y mira que está cabrón trabajar aturdido, pero ahora respeto y gozo mucho más mi trabajo”.