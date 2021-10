¿Qué le pasó a Anahí Puente? La actriz y cantante mexicana es una de las recordadas integrantes del elenco de Rebelde, una serie juvenil que causó euforia no solo en México sino que también en Latinoamérica. A pesar de las posibilidades que le dio esa fama, la celebridad decidió dar un paso al costado por una razón que pocos conocen.

Anahí nació el 14 de mayo de 1983 en Ciudad de México, por lo que, en 2021, cumplió la edad de 38 años. La intérprete inició su carrera a una corta edad: dos años. Lo hizo con el programa “Chiquilladas”.

Además, desde entonces, Puente ya era figura de marcas como Pepsi Cola y cantaba “Te doy un besito”, con el que se ponía fin a la programación infantil del Canal 5 de la empresa Televisa.

De esta manera, entre 1983 y 1998, empezó trabajar en diversas producciones, como las películas “Había una vez una estrella”, “Nacidos para morir” y en series como “Mujer, casos de la vida real”, “Mi pequeña traviesa”, entre otros programas.

¿POR QUÉ ANAHÍ PUENTE TOMÓ LA DECISIÓN DE ALEJARSE DE LOS ESCENARIOS?

Anahí Puente, la recordada Mía Colucci de Rebelde, contó que decidió dar un paso al costado de los escenarios para enfocarse en su vida personal y familiar, en especial porque atravesó momentos difícil que no detalló.

“También hubo cosas un poco rudas a veces, que no fueron tan lindas o que marcan de una forma no tan positiva. Eso a lo largo del tiempo me hizo pensar en tomarme un tiempo, un descanso”, manifestó en el programa Hoy.

Agregó que, en la actualidad, ella decide cuándo y dónde aparecer, sobre todo para cuidar el tiempo que le dedica a su familia, conformada por sus hijos Manuel Velasco Puente, Emiliano Velasco Puente y su esposo Manuel Velasco Coello, quien es político y abogado mexicano.

¿QUÉ SE SABE DEL NUEVO CONCIERTO DE RBD?

Tras el histórico concierto en ‘streaming’ que realizó RBD el pasado 26 de diciembre de 2020, sus fans podrán verlos nuevamente. Esta vez, el reencuentro de la banda mexicana contará con la presencia de Dulce María.

“Empezamos a hablar al inicio de la pandemia, en abril, y pudimos rendir homenaje a la música de RBD. Luego sentimos la falta de un escenario, para hacerlo en vivo, con la gente y con Dulce María también, que ella estaba embarazada en ese momento, por lo que le fue imposible acompañarnos”, declaró Christian Chávez para MTV Brasil.

Según la información brindada por Chávez, RBD planea llevar a cabo una gira con los cinco integrantes originales de la banda con el objetivo de estar más cerca de sus fans. Sin embargo, cabe señalar que en esta ocasión no estará presente Alfonso Herrera.

Chávez reveló que se trata de una gira internacional que se llevará a cabo en 2022. “Vamos a trabajar muy duro para hacer el popurrí y poder hacer cosas para tratar de que casi todas las canciones aparezcan en la lista”, confirmó el cantante, pues la vez pasada muchos fans se quedaron con las ganas de escuchar varios de sus éxitos.

“Creo que se necesitan 4 horas para cantar todas las canciones”, agregó Chávez sobre lo que están planeando él, Anahí, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Dulce María.

