No cabe duda que Paola Rojas luce cada vez más radiante tras haberle dado una nueva oportunidad al amor. Si bien, su relación con Marcelo Imposti siempre estuvo alejada de las cámaras, la pareja decidió por primera vez dejarse ver junta. ¿En qué circunstancias fueron captados? En los siguientes párrafos, te contamos todo.

Como sabemos, tras divorciarse de Luis Roberto Alves, mejor conocido como ‘Zague’, la periodista mexicana no cerró las puertas de su corazón y llegó a su vida el empresario argentino.

LA FOTO DE PAOLA ROJAS Y MARCELO IMPOSTI

Paola Rojas ya no lo oculta más y se deja ver radiante y contenta al lado de su novio Marcelo Imposti en público, algo que meses antes no hubiera pensado hacerlo. El momento fue inmortalizado en una fotografía.

En la postal, que fue compartida por Paulina Mercado en su cuenta de Instagram, Paola está sentada con un jean, polo manga cero color negro y un pañuelo grande que envuelve su cuello, mientras su novio la abraza por la cintura, ambos están sonriendo a la cámara. Frente a ellos está su amigo con su pareja Juan Soler.

“Cerrando este fantástico fin de semana con broche de oro alimentando el alma con grandes amigos. Los queremos”, escribió Mercado el 13 de noviembre durante su visita a Polanco.

Algunos de los comentarios fueron: “Qué foto más bonita. Saludos”, “Guapísimos los 4, dos hermosas parejas. Viva el amor bonito”, “Disfruten su amor a todo lo que da”, “¡Ay sí! Te mereces un bonito y hermoso amor @paolarojas” y “La vida es así, gozar cada momento”.

¿CÓMO SE CRUZARON LOS CAMINOS DE PAOLA ROJAS Y MARCELO IMPOSTI?

Hace algún tiempo, Paola Rojas contó en “Netas Divinas” cómo se cruzó en su camino Marcelo Imposti, con quien se reencontró después de 20 años. “Lo había conocido antes, hace muchos años en una fiesta, en la que yo estaba indispuesta, a lo mexica, o sea digamos que no sólo había tomado agua de jamaica y estaba risa y risa, y por lo tanto no me acuerdo, lo cual es frustrante”, comenzó a narrar.

“Nos conocimos en aquel entonces, él se tenía que ir y se fue. Pasaron los años, yo me casé, me multipliqué, él también y nos encontramos años después. Yo estaba comiendo con Daniela, de pronto se para Dani y cuando regresa me dice: ‘Oye, ese tipo que está ahí’, y yo: ‘¿Cuál, el guapo que me fascina y no puedo dejar de mirar?’, y me dice: ‘Ese, dice que te conoció en una fiesta hace años y no se olvida de tu mirada’”, contó entre risas el 10 de agosto de 2023.

Algo que reafirmó Daniela Magun, quien contó que cuando se paró para ir al baño, una persona la detuvo y pidió que le lleve un mensaje a su amiga: “Dile a Paola que yo la conocí en una fiesta hace años y desde entonces sé que íbamos a estar juntos”, indicó.