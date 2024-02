Daniel Bisogno es una de las figuras más destacadas en “Ventaneando”, el programa de entretenimiento de TV Azteca en el que realiza sus ácidos comentarios sobre los personajes de la farándula mexicana.

Si bien se podría esperar que estos comentarios se hayan vuelto tendencia, lo cierto es que “El muñeco” se ha robado las miradas debido a su delicado estado de salud, que lo ha llevado a ser internado en tres oportunidades en menos de un año, incluso siendo entubado en cuidados intensivos.

El interés por la celeb de México no ha hecho más que aumentar, despertando la curiosidad de sus seguidores sobre varios tópicos, como la identidad de su hija, su historial de enfermedades o quienes son los padres de Daniel Bisogno.

El presentador de "Ventaneando" es famoso por sus ácidos comentarios (Foto: Daniel Bisogno / Instagram)

¿QUIÉN ES LA MADRE DE DANIEL BISOGNO?

En 2021, durante una conversación con sus demás compañeros de programa en el marco del Día de las Madres, “El muñeco” reveló detalles poco conocidos de su madre Aracelli y cómo es su relación con ella.

“Mi mamá siempre fue muy cariñosa con nosotros, siempre nos trató muy bien. Nos aventaba la chancla, eso sí, pero ya que iba uno encarrerado. Me hacía ir por el refresco de mi papá todos los días, público, me gritaba en donde yo estuviera para que yo fuera por la Coca de mi papá”, comentó.

Pese a la rigidez de su crianza, el presentador reconoció que su madre fue clave para que tanto él como su hermano, el reportero Alex B, dieran sus primeros pasos en la televisión. Incluso, en alguna ocasión, casi se pierde al separarse de ella en un camión.

“Mi mamá fue realmente la que nos llevó, tanto a mí como a mis dos hermanos, a todos los castings y a todo. Hasta que un día se fue sin mí en un (bus de la) Ruta 100, eso nunca se me va a olvidar. íbamos en camino a un casting y de repente , ya sabes que te bajan en contra de tu voluntad de la cantidad de gente que hay, entonces yo iba atrás y me bajaron ahí”, recordó.

El conductor, que era un niño en ese momento, corrió detrás del camión, hasta que este se detuvo algunas paradas más allá. “Se arrancó el camión con mi mamá arriba y yo persiguiéndola por toda avenida Taxqueña”, comentó entre risas.

Del mismo modo, Bisogno indicó que considera a su madre como su más grande fanática y confesó que sus platos favoritos son los ravioles, el espagueti a la boloñesa y pollo con crema.

Daniel Bisogno aseguró que su madre es su más grande fan (Foto: Azteca Uno)

¿QUIÉN ES EL PAPÁ DE DANIEL BISOGNO?

Semanas después, durante el especial por el Día del Padre, el presentador se refirió a Don Concho, su padre, a quien agradeció por enseñarle el valor de la familia y la responsabilidad a través de algunas labores domésticas.

“La relación con mi papá es maravillosa, siempre ha sido muy buena. Cuando era chavo, era muy exigente. Fue muy estricto, no me dejaba llegar después de las 2:00 de la mañana, no me dejaba quedar en la casa de nadie. Sí era muy enérgico. Insistía mucho en que estudiara porque es profesionista”, destacó.

Del mismo modo, la dedicación de su padre para que sea cada vez mejor hizo que Don Concho intentara que siguiera sus pasos como contador, algo que Daniel descartó. “Soy contador, pero de chismes”, expresó entre risas.