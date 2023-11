Denisse Guerrero ha contado detalles de una momento difícil de su vida: le extirparon un tumor de 2 kilos. Esa fue la razón por la que la cantante mexicana dio un paso al costado de Belanova, cuando la agrupación musical se encontraba en la cima de su fama. Por muchos años, se especuló sobre lo que había pasado entre los miembros de la banda, pero la misma intérprete se encargó de dilucidar esta incógnita.

Guerrero ha vuelto a Belanova, junto a Édgar Huerta y Ricardo Arreola, para formar parte del festival “Bésame Mucho” de Austin, Texas, en Estados Unidos, evento que se desarrollará en 2024.

Su regreso a la música, incluso a las redes sociales después de cinco años, también ha significado que Denisse y sus colegas cuenten más detalles de esta reunión y, en una entrevista con la revista Glamour, la vocalista contó el porqué de su salida de Belanova.

Sin embargo, no solo fue el tumor de 2 kilos el que hizo que Guerrero se refugiara en su vida más íntima, sino que hubo otros detalles que explicó la artista. Antes de que sigas leyendo, te dejamos el videoclip del clásico “Rosa pastel”:

¿CÓMO FUE LA OPERACIÓN PARA EXTIRPARLE UN TUMOR A DENISSE GUERRERO DE BELANOVA?

Denisse Guerrero dejó Belanova porque le detectaron un tumor de casi 2 kilos, el cual finalmente le extrajeron de manera exitosa. Así lo contó la cantante mexicana a la revista Glamour, sin decir cuál fue la parte de su cuerpo que estuvo comprometida. Lo que sí reveló fue que le dijeron que podía ser cáncer.

“Me hicieron una cirugía y me quitaron un tumor (gigante, pesó casi dos kilos). Recuerdo que, cuando el doctor me dijo que había 50 por ciento de probabilidad de que fuera cancerígeno, me dije: ‘soy muy joven para morir, la vida vale la pena’. Eso me sirvió para entender que soy una mujer, de 43 años, que tiene derecho a ser feliz y eso es lo que me da la motivación”, manifestó la artista.

Agregó que esta situación médica, más la muerte de su padre, complicó su salud mental, por lo que se dio un tiempo de cuidado emocional, con terapias y otras estrategias que le permitieran sentirse bien. Priorizó su vida.

“Cuando yo estaba como en esta crisis y le decía a mi papá que nada tenía sentido, él, antes de morir, me respondió: ‘mientras haya vida, hay esperanza’ (…) Mi abuela tiene 84 años y veo que todos los días elige ser feliz. Ella se levanta con esa decisión, es una actitud. Esa es la lección: agradecer que te encuentras vivo, saber que si estás aquí en el mundo hay una razón, solo tenemos que encontrarla”, dijo.

¿CÓMO SE DIO CUENTA DENISSE GUERRERO QUE ESTABA EN UNA CRISIS?

Denisse Guerrero contó que se dio cuenta de su crisis emocional cuando estaba en medio de las presentaciones de “Belanova”; incluso, llegó a pensar que “nada tenía sentido”. De inmediato, buscó apoyo familiar y profesional.

“No estaba en la situación ideal (sobre todo emocionalmente) y empecé con una crisis existencial. Recuerdo haber estado en medio de una gira, viajando todos los días y, de repente, veía a todas las personas que me rodeaban y pensaba: ‘bueno, ellos se desvelan y hacen esto porque tienen para quién o para qué hacerlo’. Y me pregunté: ‘¿y yo para qué? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Por quién? Y ahí entré en una reflexión muy profunda, empecé a pensar que nada tenía sentido”, explicó.