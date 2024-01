Kimberly “La Más Preciosa” y Óscar Barajas están atravesando un momento muy complicado en su matrimonio —que no tiene ni un mes— debido a todo lo que se ha estado hablando a lo largo de los primeros días del año.

Las especulaciones y comentarios que giran en torno a la pareja de esposos han generado una enorme polémica. Y es que se habla de agresiones, presencia de policías y un cercano divorcio, si es que no pueden arreglar sus diferencias, las cuales parecen ser muy complejas.

Sin embargo, todo el cuento no queda allí, pues ahora también se ha tocado el tema del consumo de sustancias prohibidas, lo cual estaría afectando la relación de estos recientes esposos.

LAS ADICCIONES DE KIMBERLY “LA MÁS PRECIOSA” Y ÓSCAR BARAJAS

La integrante de “Las Perdidas” ha realizado una transmisión en vivo en sus cuentas de redes sociales explicando algunas cosas de lo que está sucediendo en la interna de su matrimonio y, con mucha pena, reconoció que el consumo de drogas podría estar afectándolos.

Según sus palabras, Óscar es quien está pegado con las sustancias ilícitas y hay momentos en los que él prefiere a su vicio antes que a ella, lo cual es algo que le ha incomodado bastante.

Kimberly reconoció también que ella también consume, pero muy poco y de vez en cuando, a diferencia de su esposo, a quien le ha tenido que prestar dinero para que compre esas sustancias ilícitas.

“Es que él prefiere su maldito vicio antes que a mí. Yo también consumo sustancias, pero déjenme decirles que es muy raro, pero lo más gordo que me cae es que me cante como si él me la comprara, hasta eso nunca, al contrario, yo le ando prestando para que compre”, manifestó.

Kimberly "La Más Preciosa" y Óscar Barajas pasan por una fuerte crisis matrimonial (Foto: Kimberly La Más Preciosa / Instagram)

LOS MENSAJES DE SUS FANS

Preocupados por la situación, los seguidores de la influencer han hecho saber su opinión y recomendaciones a través de los comentarios de sus más recientes publicaciones fijadas en su feed.

Muchas personas le han manifestado su apoyo en estos momentos complicados, pero también hay quienes le han sugerido que lo mejor sería acabar con esa relación tóxica y también que ambos deberían atravesar por ayuda profesional con la finalidad de superar esas adicciones.