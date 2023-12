Mariazel y el programa “Me caigo de risa” van de la mano. La actriz mexicana es prácticamente sinónimo de alegría en el show y se ha convertido en una referente a través de los años y es imposible no emitir varias carcajada cuando la vemos en la televisión. Sin embarco, como cualquier persona, ella carga con malas experiencias, traumas y miedos.

Durante una entrevista en el canal de YouTube de Yordi Rosado, Mariazel habló de muchos puntos de su vida, incluyendo los negativos y los que seguramente quisiera no recordar o no haber experimentado, como la ocasión en la que fue asaltada y le dispararon en el rostro, por lo que su vida corrió muchísimo peligro.

¿CÓMO FUE EL ASALTO QUE SUFRIÓ MARIAZEL?

De acuerdo a los informes de aquellas épocas, todo ocurrió en el 2007, cuando Mariazel aún era muy joven y estaba estudiando actuación en el Centro de Formación Actoral de TV Azteca (CEFAT). Ese dato es importante, ya que todo ocurrió cuando iba al salón de belleza a colocarse unas extensiones debido a que en la institución educativa le pidieron que se corte su cabello.

Por aquel entonces, Mariazel aseguró que estaba molesta con la vida y no estaba muy bien, por lo que hacía cada cosa sin muchas ganas, ya que sus decisiones la habían llevado a algo que no quería. Pues, luego de dejar en claro ello, empezó con el relato.

“Entonces me bajé del coche camino hacia el salón y antes de entrar, me interceptan dos hombres, ni siquiera pude entender qué decían, no identifiqué que era un asalto hasta que dijeron que querían las llaves, que aventé”, contó la actriz, pero eso no es todo ya que allí empezaron jaloneos más fuertes y un delincuente le puso la pistola en la boca.

“Me jala el pelo, abro la boca, mete la pistola y la pistola se dispara, después empiezan a correr, no se llevan la mochila, ni las llaves, pero yo perfecta, no sentía nada, siento que fue como en otra vida y me empiezo a sentir rara, mareada, me toco y siento una bala”, contó Mariazel ante la sorpresa de Yordi Rosado.

Mariazel durante su trabajo en el Mundial de Qatar 2022 (Foto: Mariazel / Instagram)

¿QUÉ PASÓ DESPUÉS CON MARIAZEL?

De acuerdo a lo que ella contó, entre lágrimas, no se sentía nada mal, pero sí sabía que había algo grave dentro de sí, pues no es normal que tenga una bala dentro de su organismo. Según cuenta, ese trozo de metal entró y se alojó detrás de la oreja y la mandíbula se le desprendió y partió por el impacto.

Por suerte, gracias a los testigos del incidente, pudo contactarse con su padre, quien trabajaba en la embajada de España. Él pudo conseguir unos contactos de especialistas para que la atiendan de inmediato y así no le quede secuelas graves o cicatrices en el cuerpo.

Después de todo lo ocurrido, el proceso de recuperación demoró un año y ella, por suerte, quedó muy bien físicamente, aunque el susto que se llevó nadie se lo quita. “Para mí fue una sacudida tremenda, estaba tomando malas decisiones en ese momento, mi vida no estaba bien y eso me jaló de nuevo, me hizo poner de nuevo los pies sobre la tierra y recuperarme”, añadió.