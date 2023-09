Rodrigo Cachero es un director y actor mexicano que ha destacado en importantes producciones como “Cuando seas mía” o “Control Z”, pero que actualmente atraviesa un proceso difícil. Y es que se ha conocido que su esposa Adianez Hernández le habría sido infiel con Augusto Bravo, según informaron distintos medios internacionales.

Adianez Hernández y Rodrigo Cachero eran una de las parejas más sólidas y famosas del espectáculo, pero grande fue la sorpresa para todos cuando el propio actor publicó en redes sociales que luego de once años de romance todo se terminó, según información emitida por Univision.

Esta noticia sorprendió a los millones de fans de la pareja quienes siempre los vieron como una familia muy unida y feliz. Pero tras esta revelación, se han preguntado ¿qué ocurrirá con ellos?

Rodrigo Cachero y Adianez Hernández en su primera foto como pareja (Foto: Adianez Hernández/Instagram)

¿QUÉ DIJO RODRIGO CACHERO SOBRE LA INFIDELIDAD?

Rodrigo Cachero habría sido el más perjudicado tras conocerse el presunto acto de infidelidad por parte de su esposa. En ese sentido, utilizó sus redes sociales para informar cómo atraviesa estos momentos.

“Voy a escribir esto desde un lugar amable y amoroso porque no puedo ser de otra forma. Los que me conocen saben la clase de ser humano que soy. Las familias, vecinos, amistades en común, profesoras y padres de los amigos de mis hijos, personal de servicio, así como compañeros queridos con quienes he trabajado durante 25 años de mi carrera saben de mi accionar como ser humano y como padre”, escribió en su Instagram.

“Amé profundamente a Adianez y en verdad me visualizaba envejeciendo con ella, sin embargo, existe un libre albedrío al cual no tengo ni acceso ni control y que determinó el fin de nuestra relación”, agregó Rodrigo.

Asimismo, confesó que todo ese proceso “de mi divorcio me está rebasando”. “Todo ha sido sorpresivo y muy doloroso. Yo estoy con mi alma tranquila”, sentenció.

Imagen de Rodrigo Cachero junto a su mensaje en Instagram (Foto: Rodrigo Cachero/Instagram)

¿QUÉ SUCEDERÁ CON SUS HIJOS?

Rodrigo Cachero también precisó, según Univision, qué sucederá con sus hijos tras iniciar los trámites de divorcio con Adianez Hernández. En ese sentido, dijo que los menores se quedarán una semana en casa de su exesposa y otra semana en casa de él.

NO CAERÁ EN PROVOCACIONES

El actor también aseguró que no caerá en provocaciones tras lo sucedido con su esposa Adianez Hernández y solamente se enfocará en que “esta pesadilla” termine lo más pronto.

Rodrigo Cachero reveló lo que pasará con sus hijos (Foto: Rodrigo Cachero/Instagram)

¿QUÉ DIJO LARISA MENDIZÁBAL?

Larisa Mendizábal, exesposa de Rodrigo, fue quien reveló más detalles respecto a la ruptura entre el actor y Hernández, según lo informado por el portal Marca.

Así, usando las redes sociales, Larisa aseguró, según Marca, que Augusto Bravo le fue infiel con Hernández.

“Efectivamente, Augusto Bravo fue mi pareja, mi compañero de vida y con quien viví los últimos 11 años. A principios de junio pasado, me tuvo que confesar que me había estado siendo infiel con Adianez Hernández (…) Quiero aclarar que no, no éramos amigos los cuatro como se ha dicho. No salíamos juntos, nunca convivimos. En 11 años ni siquiera coincidimos en un cumpleaños, una reunión, en nada. Llevábamos una relación cordial, pero no cercana”, precisó.

Larisa Mendizabal junto a Augusto Bravo (Foto: Larisa Mendizabal/Instagram)

FICHA PERSONAL DE RODRIGO CACHERO

Nombre: Rodrigo Cachero Maldonado

Rodrigo Cachero Maldonado Fecha de nacimiento: 29 de octubre de 1973

29 de octubre de 1973 Lugar de nacimiento: Ciudad de México

Ciudad de México Edad: 49 años

49 años Nacionalidad: mexicana

mexicana Profesión: actor y director