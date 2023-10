Juan José Rodríguez volvió a ocupar espacio en las noticias internacionales debido a su inesperada muerte el pasado miércoles 11 de octubre. El hecho generó mucho asombro y que nuevamente se toque el tema de su misterioso origen que lo vincula con el reconocido artista José Luis Rodríguez, más conocido como “El Puma”.

Desde hace décadas atrás el ahora fallecido intérprete aseguró que era el hijo no reconocido de “El Puma”, asombrando a miles en el mundo, principalmente por el gran parecido físico entre los dos. Sin embargo, el venezolano siempre negó tales afirmaciones, asegurando que él tenía buena memoria y que recordaba con quién había estado en el pasado.

Es más, comentó que no era su hijo, sino de su hermano Osvaldo Rodríguez, quien finalmente lo reconoció oficialmente, aunque con el paso del tiempo se siguió hablando de su vínculo con el famoso artista. De lo que no se ha conversado es acerca de la madre de Juan José Rodríguez, siendo este un misterio que muchos habrán querido resolver.

Juan José Rodríguez tenía un gran parecido físico con el cantante "El Puma", a quien señalaba como su verdadero padre (Foto: Juan José Rodríguez / Instagram)

LA MADRE DE JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ

El desaparecido cantante Juan José Rodríguez siempre afirmaba que era el hijo de José Luis Rodríguez, lo cual le dio cierta notoriedad por algunos años en los medios de comunicación. Cada vez que le preguntaban, él no tenía problema en afirmarlo, pues estaba muy seguro de ello.

Respecto a la madre, el tema no ha sido tocado ampliamente y, hasta el momento, no se sabe quién es o si sigue viva o no. Su identidad continúa siendo un misterio y probablemente este nunca sea revelado, a menos que suceda algo atípico y todo salga a la luz.

No obstante, algunos medios de comunicación, como el portal Terra de México, han publicado notas en las que señalan que dicha mujer, madre de Juan José Rodríguez, habría sido la amante de “El Puma”, cuando este estaba en una relación con su primera esposa, Lila Morillo.

Así mismo, queda la posibilidad de que aquella mujer no habría tenido nada que ver con el famoso artista, sino con su hermano Osvaldo, quien finalmente fue el que reconoció a Juan José.

¿QUÉ DIJO EN EL PASADO “EL PUMA” RODRÍGUEZ DE SU SUPUESTO HIJO?

De acuerdo con ABC, José Luis Rodríguez tuvo una entrevista con El Tiempo, en la que afirmó que Juan José era hijo de su hermano Oswaldo y por eso llevaba el apellido.

“Mi hermano Oswaldo es muy enamoradizo y me dijo que había reconocido a ese muchacho. Si él pertenece a la familia me da alegría. Si mi hermano lo reconoció quiere decir que lleva el apellido”, habría señalado “El Puma”.