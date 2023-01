Se viene un juego no apto para cardiacos en el fútbol mexicano y que a lo largo de los años ha cobrado mayor relevancia por la clase de partidos que ofrecen. Hablamos del Toluca vs. América, el ‘plato fuerte’ de la segunda jornada del torneo Clausura 2023 de la Liga MX, del cual se espera que no sea la excepción en esta presente temporada.

Los ‘Diablos Rojos’ realizarán su presentación oficial en la actual edición del campeonato de la Primera División de México. Esto se debe a que fue suspendido el partido que debía disputar ante Atlas en la primera fecha a causa del mal estado del terreno del Estadio Jalisco, que acarreó una sanción a los rojinegros.

Como recordamos Toluca acabó el Apertura 2022 con tres partidos consecutivos sin una victoria. Incluso, los últimos dos con derrota justo en el duelo ante Puebla por la final de la Liga MX, por lo que buscará terminar la mala racha en su inicio del semestre.

Por su parte, las ‘Águilas’ se encuentran dolidos luego de iniciar con el pie izquierdo el semestre ante Querétaro, consiguiendo un empate con sabor a derrota. Ahora, saldrán con todo para conseguir los tres puntos en el estadio Nemesio Díez.

Situación que no ha podido lograr en los últimos tres juegos, uno de ellos fue la derrota por 2-1 frente al Toluca en las semifinales del torneo pasado. Además, América llega con un par de dudas en el campo con Álvaro Fidalgo y Federico Viñas.

¿A qué hora juegan Toluca vs. América?

El encuentro más atractivo de la jornada 2 del Clausura 2023 de la Liga MX está programado a jugarse este sábado 14 de enero, desde las 7:05 p.m. en México, a las 8:05 p.m. en Perú y Colombia, y a las 9:05 p. m. en Argentina.

Toluca vs. América: dónde ver el partido

El partido podrá verse en las señales de Las Estrellas, TUDN y ViX, en México. En tanto, en Estados Unidos, puedes seguir en vivo el evento por Univisión, TUDN, TUDN.com.

¿Dónde comprar boletos para Toluca vs. América?

Las personas que deseen adquirir tickets para el duelo pueden hacerlo de manera online a través del sitio web de Boletomóvil, mientras que también hay la opción de comprar de modo presencial mediante las diferentes taquillas del Estadio Nemesio Díez.

Cabe destacar que desde el miércoles 11 hasta el jueves 12 de enero se realiza la preventa para abonados, mientras que la venta general o libre se efectúa a partir del viernes 13 del presente mes.

Precios de los boletos para Toluca vs. América

Tribuna Diablo: $350.00

General: $450.00

Preferente: $600.00

Palcos: $700.00

VID: $ 1,500.00

