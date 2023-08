Durante un evento en el marco del programa de responsabilidad social “Nuestras Alas”, Azcárraga agradeció el esfuerzo de Henry Martín durante el verano, en el cual participó tanto con la selección nacional mexicana, conquistando la Copa Oro, como con el América por la Liga MX. “Es un placer verte en mejor forma, completamente recuperado. Agradecemos tu incansable labor, no solo en el Club América, sino también con la Selección Mexicana, al no haber tomado descanso. Esto es altamente valorado. Esperamos verte en el once titular pronto, y aunque llegues un poco tarde, esperamos que logres nuevamente el título de goleo”, expresó Azcárraga.

Azcárraga Jean también expresó su reconocimiento al América Femenil, actual campeón, por ser un equipo que ha demostrado categoría en el circuito. El dueño del América resaltó al equipo femenino como un ejemplo de inclusión en el mundo del fútbol.

Emilio Azcárraga presentó una iniciativa social en las instalaciones del Club América e invitó a los fanáticos a que se unieran.

“Cuando la Liga MX Femenil comenzó hace algunos años, solía decir que apostaba por el fútbol femenino. Sin embargo, a lo largo del tiempo, el equipo femenino me ha demostrado que esto no se trata de apostar, sino de invertir, de creer. Los logros alcanzados por el equipo femenino del América y su contribución a la Liga Femenil en México son muy significativos. No estamos apostando, estamos invirtiendo. Estoy convencido de que México, a través de equipos emblemáticos como el América, debe ser un impulsor para formar jugadoras destacadas en el mundo”, destacó Azcárraga.

El dueño del Club América anunció el compromiso contra la violencia de género. En otro aspecto importante, Azcárraga anunció que el Club América continuará apoyando fundaciones y campañas enfocadas en la erradicación de la violencia en el fútbol.

“Algunas jugadoras, y quizás más, del fútbol mexicano han sido víctimas de la violencia de género, incluyendo a jugadoras del Club América. No queremos quedarnos al margen de esta situación. Planeamos invertir en cursos tanto para el equipo varonil como el femenil, y colaborar con otras organizaciones en busca de soluciones. Una de estas alianzas es con la donación al Fondo de Semillas, para brindar ayuda psicológica y legal a mujeres que enfrenten este problema”, sostuvo Don Emilio.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR