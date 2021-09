Las palabras de Roger Martínez, asegurando que Chivas solo pelea el repechaje en la Liguilla, siguen generando repercusiones. La última de ellas fue la publicación de América respondiéndole al cuadro de Guadalajara, luego de que estos le recuerden al colombiano la dolorosa eliminación en la liguilla del Guard1anes 2020.

Luego de la publicación, el cuadro de las ‘Águilas’ no se quedaron con los brazos cruzados y publicaron en sus redes sociales, pidiéndole al ‘Rebaño’ que “no llore” y publicando todas las veces que los derrotaron.

“Ahora dilo sin llorar”, fue la frase que publicó el América para responder al video con los tres golazos de Christian Calderón que los dejó fuera en los cuartos de final del años pasado.

América tiene una hegemonía de ocho partidos sin perder contra Chivas en temporada regular, pues la última vez que los rojiblancos ganaron fue en la jornada 7 el Clausura 2017, donde el Rebaño ganó 1-0 con gol de Ángel Zaldívar.

La respuesta de América a Chivas tras recordarles la derrota del Guard1anes 2020. (Captura: Twitter)

¿Qué dijo Roger Martínez?

Roger Martínez calentó la previa del América vs. Chivas asegurando que las ‘Águilas’ “son el club más grande y todos lo saben”. “Sinceramente yo pienso que Chivas es un club que mucho no ha venido peleando, desde que yo estoy acá, he visto a Chivas en Liguilla solamente por el repechaje que se metió en los últimos torneos. Nosotros vamos a salir a defender al Club América y a matarnos por el equipo para ganar el partido”, inició.

“El clásico es un partido importante, todos sabemos de la magnitud del partido, pero siempre tenemos que pensar en nosotros, en que tenemos que hacer las cosas bien porque el Guadalajara es el que se juega el torneo contra nosotros”, añadió.





