Mira este sábado 6 de abril, la transmisión del partido América vs. Santos Laguna EN VIVO desde el TSM Corona por la Jornada 14 del Clausura 2024 de la Liga MX. Se viene un gran enfrentamiento entre dos equipos de realidades diferentes: mientras que América buscará un triunfo para seguir como líder en la tabla general, Santos Laguna necesita los 3 puntos para no salir de la zona de Play-In, ubicándose décimo segundo y justamente ocupando el último lugar para la clasificación a la siguiente fase del torneo mexicano. Sigue el partido América vs. Santos desde las 9:00 p.m. el sábado 6 vía TUDN y Canal 5.

Como bien mencionamos, América es el líder del campeonato. Las ‘Águilas’ tomaron la punta del Clausura 2024 luego de la victoria en casa 2-1 ante San Luis y tras la derrota de Monterrey 0-2 ante Chivas, por lo que van a la cabeza con 28 unidades, posición compartida con Rayados. Para este enfrentamiento ante Santos Laguna, parece ser que no contarán con Julián Quiñones, quien aún está sentido tras su participación en la Concacaf Nations League.

Por su parte, Santos Laguna no puede tener ningún tropiezo si no quiere salir de la zona de Play-In, en la que se ubica décimo segundo con 14 unidades. En la jornada pasada perdieron 2-1 ante Juárez como visitantes, por lo que buscarán los 3 puntos en casa ante el mejor visitante de todos.

¿A qué hora ver América vs. Santos Laguna?

El duelo de América vs. Santos Laguna podrás verlo este sábado 6 de abril desde las 9:00 p.m. Centro de México, en lo que será uno de los últimos encuentros de la jornada sabatina en la Liga MX. Te recomendamos estar atento a la programación local para que no te pierdas el minuto a minuto de este juego.

¿En qué canales pasan América vs. Santos Laguna?

La transmisión del partido América vs. Santos Laguna va por Canal 5 en TV abierta y TUDN. Estos son los únicos canales en donde podrás ver la transmisión del partido desde el TSM Corona por la Jornada 14 del Clausura 2024 de la Liga MX.

América vs. Santos Laguna: posibles formaciones

América: L. Malagón; K. Álvarez, I. Lichnovsky, S. Cáceres, C. Calderón; R. Sánchez, J. dos Santos, J. Dilrosun, B. Rodríguez; H. Martín y I. Hernández.

L. Malagón; K. Álvarez, I. Lichnovsky, S. Cáceres, C. Calderón; R. Sánchez, J. dos Santos, J. Dilrosun, B. Rodríguez; H. Martín y I. Hernández. Santos Laguna: C. Acevedo; A. López, S. Núñez, B. Amione, E. Echeverría; A. Cervantes, S. Mariscal, J. Carrillo, R. Sordo; S. Muñóz, F. Fagúndez.

América vs. Santos Laguna: historial de Liga MX

América y Santos Laguna se han enfrentado un total de 55 ocasiones, con 12 triunfos para Santos y 28 a favor del América, mientras que en 15 ocasiones lograron empatar. Jugando en casa, Santos Laguna ha ganado 6 encuentros y ha perdido un total de 10, empatando otros 10, por lo que el saldo en casa tampoco es favorable. Cabe destacar que el último partido en el TSM Corona fue el pasado Clausura 2023, donde igualaron 2-2 en aquella ocasión.

