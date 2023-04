En el Estadio Akron, Chivas vs. Mazatlán chocan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV por la jornada 17 del torneo Clausura 2023 de la Liga MX. El partido está programado para iniciar desde las 7:05 de la noche (hora local) y va en TRANSMISIÓN OFICIAL LIVE AHORA por las señales de Afizzionados, ViX Plus, Claro Sports y Fanatiz para América Latina. Revisa en las siguientes líneas la mejor previa que solo Depor puede ofrecerte. No te lo puedes perder.

Para ver fútbol en vivo tienes diferentes alternativas por servicio de streaming y canales de TV abierta, así que atento. Depor ofrece el minuto a minuto más completo con todos los goles, tarjetas amarillas, rojas y demás incidencias. Engánchate, además, a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de Chivas y Mazatlán.

Chivas viene de conseguir tres victorias consecutivas. Venció a Cruz Azul, León y Necaxa. Vive un buen momento y se ubica en el tercer puesto con 31 puntos. Por su parte, Mazatlán vive un pésimo presente, con seis derrotas en sus últimos siete partidos. Asimismo, está en el último lugar de la tabla con solo 7 unidades.

¿A qué hora juegan Chivas vs. Mazatlán?

El partido entre Chivas y Mazatlán está programado para empezar a partir de las 7:05 de la noche en suelo mexicano aunque la hora podría variar según el país en el que te encuentres. En Perú, Colombia y Ecuador, por ejemplo, el duelo arrancará a las 8:05 p.m.; mientras que en Argentina, Chile y Uruguay iniciará a las 10:05 de la noche.

¿Dónde y cómo ver Chivas vs. Mazatlán?

Si estás ansioso por el pitazo inicial y eres de las personas que no quiere perderse ni un solo segundo del encuentro, te informamos que podrás seguir el Chivas vs. Mazatlán a través de las señales de Afizzionados, ViX Plus, Claro Sports y Fanatiz. Recuerda que en la web de Depor también podrás ver el minuto a minuto y las incidencias del partido.

Chivas vs. Mazatlán: alineaciones probables

Chivas : Jiménez; Sepúlveda, Briseño, Mozo, Calderón; Gonzáles, Beltrán, Guzmán, Vega; Alvarado, Cisneros.

: Jiménez; Sepúlveda, Briseño, Mozo, Calderón; Gonzáles, Beltrán, Guzmán, Vega; Alvarado, Cisneros. Mazatlán: Gutierrez; Orona, Almada, Vidrio, Meraz; Venegas, Bello, Montaño; Bárcenas, Benedetti, Sansores.





