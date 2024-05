Cruz Azul vs. América se verán las caras EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE este 23 de mayo desde el Estadio Ciudad de los Deportes por la final de ida de la Liguilla MX 2024. El duelo se llevará a cabo este jueves y arrancará desde las 8:00 p.m. (hora México, 9:00 p.m. Perú) y podrá verse de forma gratuita a través de TUDN y Vix Premium en América Latina. Así mismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. No te pierdas el minuto a minuto más completo, con todas las incidencias, estadísticas, goles, tarjetas amarillas y rojas, en Depor.

Cruz Azul vs. América se enfrentan por final de Liguilla MX (vídeo: @CruzAzul)

Cruz Azul vs. América: posibles alineaciones

Cruz Azul: K. Mier; C. Salcedo, E. Lira, G. Piovi; C. Rodríguez; R. Huescas, C. Rotondi, I. Rivero, L. Faravelli; C. Antuna, Á. Sepúlveda.

América: L. Malagon; I. Reyes, I. Lichnovsky, R. Juárez, C. Calderón; J. dos Santos, Á. Fidalgo; J. Quiñones, D. Valdés, A. Zendejas; H. Martín.