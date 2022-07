Dani Alves es el jugador del momento y su nombre está en bocas de todos, tanto nacional, como internacional. Desde que el brasileño se desvinculó del FC Barcelona, su teléfono y redes sociales no han parado de sonar, ya que -a pesar de tener 39 años- son múltiples los equipos que lo han puesto en su radas por su calidad en el terreno de juego, entre ellos Pumas, club de la Liga MX.

Ante la ola de rumores, el multicampeón brasileño: ha cosechado 43 títulos a lo largo de su carrera, ya sabe lo que debe tener su nuevo club y, antes de tomar la decisión definitiva: Pumas está a la espera de una confirmación, dejó en claro qué es lo que quiere para su futuro. Hasta se animó en dejarle un mensaje a todos los que creen que ya está viejo y debe retirarse del fútbol profesional.

“Hoy estoy desempleado, pero han surgido cosas interesantes. Estoy haciendo mi estudio sobre lugares para ir que tienen un buen nivel de competitividad. Eso es el futbol, tienes que juntarte con gente que quiera el mismo objetivo, que quiera competir, Me gusta ganar y quiero ir a algún lugar donde pueda ganar”, declaró Dani Alves a The Telegrapgh.

Entre otros temas, el lateral es consciente de sus 39 años, pero él sabe muy bien que la edad es solo un número y no es impedimento para jugar de manera profesional, como para ir al Mundial de Qatar 2022, ya que son pocos los futbolistas en la historia pueden presumir que mantuvieron su nivel casi dos décadas, como es el caso de Dani Alves.

“Todos hablan de mi edad, que soy viejo, que hace 20 años todos me querían y hoy no. Pero estoy completamente en desacuerdo porque tengo una experiencia que no tenía hace 20 años. Cuando hay un gran partido, los jóvenes de 20 años se ponen nerviosos y preocupados, pero yo no. La edad tiene sus pros y sus contras. La madurez viene solo de vivir. También tengo la experiencia de haber vivido casi todo en el deporte”, agregó.

No le gustó el manejo de su salida del Barza

Por último, Dani Alves habló de su segundo adiós del Barcelona, que fue a mediados del mes de junio, y expresó que quería irse de esa manera: “Me fui contento de haber vuelto a Barcelona. Soñé durante cinco años con vivir ese segundo momento. Lo único que no me gustó fue cómo se manejó mi despedida. Desde que llegué dejé muy claro que quería que las cosas se hicieran de frente, sin esconder las cosas. Pero este club ha pecado en los últimos años. Al Barcelona no le importan las personas que hicieron historia en el club”.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.