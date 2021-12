La llegada de Diego Valdés a América ha generado altas expectativas en tiendas de ‘Las Águilas’, el jugador chileno llega directo de Santos Laguna donde destacó por su buen accionar en la ofensiva y se muestra consciente de la presión que requiere jugar en un club con historia como los auriazules. Las metas son claras y Valdés afirmó que cualquier cosa que no sea un campeonato es un fracaso.

En entrevista para TUDN, el mediocampista andino dio sus primeras impresiones como nuevo jugador azulcrema: “Sé que te exigen estar arriba, lograr campeonatos, salir a jugar en cualquier cancha y ganar, declaró. Además, busca estar en el radar de Martín Lasarte para incorporarse a la Selección de Chile.

“Lo importante en el futbol es ganar. Un entrenador que tuve nos decía: ‘El empate no sirve de nada, solamente ganar (sirve). Y creo que es verdad. Para mí es lo más importante y creo que en mi personalidad siempre lo he llevado. He tenido mucha presión”, agregó el ex jugador de Santos Laguna.

Es necesario recordar que el chileno participó en 101 partidos con el Santos en los que marcó 21 goles y repartió 18 asistencias, además en el Clausura 2021 quedó subcampeón al caer en la final ante el Cruz Azul. Su buen nivel este año lo llevó a formar parte de la plantilla de la liga mexicana que participó del Juego de Estrellas ante la MLS el pasado 25 de agosto, en el Banc of California Stadium de Los Ángeles.

Diego Valdés llegó a México en el 2016 al fichar por el extinto Monarcas Morelia, y en cinco torneos participó en 98 juegos en los que convirtió trece dianas y dio catorce asistencias de gol. Desde el 2019, el volante perteneció al Santos Laguna, en el que afianzó su carrera y se convirtió en un recurrente en las convocatorias de la selección chilena.





