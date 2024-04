Este martes 9 de abril, América vs. New England Revolution se enfrentan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf 2024. Para este enfrentamiento, las ‘Águilas’ llegan con comodidad luego de su victoria por 4-0 en el partido anterior, y ahora, en el Estadio Azteca, un empate les sería suficiente para avanzar a las semifinales. Este choque comenzará a las 8:36 de la noche (hora local - 9:36 p.m. en Perú) y será transmitido de forma gratuita por FOX SPORTS Premium para América Latina. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias en Depor.

En el primer partido, el América de México tiene casi ‘asegurado’ su lugar en las semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf 2024 al derrotar contundentemente al New England Revolution de Estados Unidos por 4-0. El encuentro, que tuvo lugar el pasado martes en Massachusetts en los cuartos de final, destacó por la imponente actuación del equipo de la Liga MX, que demostró una ofensiva formidable y claras aspiraciones de llegar a la gran final.

La primera anotación llegó rápidamente, en el minuto 16, cuando Henry Martín controló el balón en el área del Revolution, enfrentándose a la marca del defensor Henry Kessler, y logró anotar un gol imparable que el portero Earl Edwards no pudo detener. El segundo gol se produjo en el minuto 24, con Alejandro Zendejas recibiendo un pase filtrado en el área y logrando superar la marca del defensor David Romney con un quiebre, para luego definir con un preciso remate de zurda al segundo palo.

El tercer gol fue anotado en el minuto 63 por Cristian Calderón, quien aprovechó un rebote dentro del área para ampliar la ventaja de su equipo. Luego, en un momento en que parecía que el resultado ya estaba definido, ocurrió otro gol más. En el tiempo de compensación, específicamente en el minuto 90+1, Brian Rodríguez aseguró la victoria con un tanto frente al arquero, después de recibir un pase frontal en el área y definir con precisión.

Ahora, para el partido de vuelta, el equipo estadounidense que compite en la MLS, donde ha tenido un rendimiento irregular, enfrentará un encuentro muy difícil en suelo mexicano, especialmente en un estadio complicado como el Estadio Azteca. En este encuentro, si New England Revolution busca complicar a las ‘Águilas’, tendrá que anotar la misma cantidad de goles que recibió en el partido anterior. Sin embargo, si aspira a avanzar a las semifinales con tranquilidad, necesitará marcar al menos cinco goles.

¿A qué hora juegan América vs. New England?

Si buscas ver el partido entre América y New England que se llevará a cabo este martes 9 de abril por el partido de vuelta de la Copa de Campeones Concacaf, donde el equipo mexicano buscará asegurar su clasificación, aquí te compartimos el horario del partido. Sin embargo, ten en cuenta que el horario puede variar según la ubicación. Por ejemplo, en México comenzará a las 8:36 p.m., mientras que en Perú, Colombia y Ecuador será a las 9:36 p.m. En cambio, en Argentina, Uruguay y Chile será a las 11:36 p.m. ¡No te lo pierdas!





¿En qué canales ver América vs. New England¡

Si deseas presenciar el partido entre América y New England de la Copa de Campeones Concacaf en su partido de vuelta, ten en cuenta que solo algunos canales ofrecerán la transmisión EN VIVO y de forma GRATUITA de este emocionante encuentro. Por ejemplo, FOX Sports Premium en México, mientras que ESPN y STAR Plus en Sudamérica proporcionarán la cobertura completa de este campeonato. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.





¿Dónde juegan América vs. New England?

El partido de vuelta entre América y New England, correspondiente a los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf, se disputará en el Estadio Azteca, un emblemático recinto futbolístico situado en la Ciudad de México. Con una capacidad para albergar a 83,264 espectadores, el Estadio Azteca ostenta el título de ser el más grande de México, el segundo más grande de América y el octavo más grande del mundo en cuanto a proporcionalidad.

