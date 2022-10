En el Estadio Hidalgo, Pachuca vs. Toluca EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO se enfrentan por la final de vuelta del torneo Apertura 2022 de la Liga MX. El decisivo duelo se jugará este domingo 30 de octubre del 2022 desde las 8:36 p.m. (horario peruano) y va en transmisión oficial LIVE AHORA por Marca Claro, Fox Sports, Claro Sports y Star Plus para América Latina, mientras que TUDN USA, ViX Plus y Univisión serán las señales encargadas de pasarlo en Estados Unidos. Revisa en las siguientes líneas la mejor previa que solo Depor puede ofrecerte.

Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación. Depor.com te ofrece el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de Pachuca y Toluca.

Los ‘Tuzos’ dieron un paso enorme para quedarse con el trofeo del certamen local. El elenco liderado por Guillermo Almada aplastó por 1-5 a los ‘Diablos Rojos’ en el Nemesio Diez a mitad de la semana. Con esa ventaja, el cuadro pachuqueño puede conquistar la corona incluso perdiendo por una diferencia máxima de tres goles.

¿A qué hora juegan Pachuca vs. Toluca por la Final Liga MX Apertura 2022?

México – 7:36 p.m.

Perú – 8:36 p.m.

Ecuador – 8:36 p.m.

Colombia – 8:36 p.m.

Venezuela – 9:36 p.m.

Bolivia – 9:36 p.m.

Argentina – 10:36 p.m.

Chile – 10:36 p.m.

Uruguay – 10:36 p.m.

Paraguay – 10:36 p.m.

Brasil – 10:36 p.m.

España – 2:36 a.m. (31 de octubre)

“Nadie va a entregar el título antes de jugar, nos quedan 90 minutos y no hemos ganado nada”, advirtió el DT de Pachuca en la víspera de la revancha. Los ‘Tuzos’ quieren el séptimo título en torneos cortos y Almada ganar su primera final, luego de caer dirigiendo a Santos en 2021 y a su actual club en el primer semestre.

De su lado, en Toluca no dejan de creer en la remontada. “No estamos muertos”, expresó el preparador Ignacio Ambriz, ello en referencia a que los ‘Diablos Rojos’ deben ganar por una diferencia de cuatro goles para ir al alargue o de más de cinco goles para ser campeones. “Confío en este grupo, vamos a dar la cara”, manifestó.

Pachuca vs. Toluca: canales de transmisión

Para ver el partido entre Pachuca y Toluca de la final de la Liga MX Apertura 2022 hay dos opciones en los canales de habla hispana. Si vives en México puedes seguirlo a través de Fox Sports y Claro Sports. Si te encuentras en Sudamérica y Centroamérica podrás seguir este partido vía Claro Sports.

¿Dónde ver online el partido Pachuca vs. Toluca por la Final Liga MX Apertura 2022?

Si quieres ver la transmisión online del partido entre Pachuca y Toluca de la final de la Liga MX Apertura 2022 hay tres señales disponibles. Si vives en México y Centroamérica podrás seguirlo en Marca Claro. Si te encuentras en Sudamérica está la señal online de Star Plus y Marca Claro.

Pachuca vs. Toluca: posibles alineaciones del partido

Pachuca: Ustari; Álvarez, Cabral, Murillo e Isais; Chávez, Sánchez, Luna; Guzmán e Ibarra; Ibáñez

Toluca: Volpi; Mosquera, Ortega, Huerta y Guzmán; Fernández, Baeza, Ruiz y Meneses; González y Sanvezzo.

¿Dónde jugarán Pachuca vs. Toluca por la Final Liga MX Apertura 2022?