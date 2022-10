A menos de un mes para el Mundial Qatar 2022, aparece un nuevo estudio que predice qué selecciones disputarán la final del Mundial Qatar 2022. Fue la empresa BCA Research quien realizó esta investigación y asegura que la Argentina de Lionel Messi terminará consagrándose por encima de la Portugal de Cristiano Ronaldo, que se quedará con la medalla de plata.

Según se ha informado, este estudio llevó el nombre de “The Most Important Of All unimportant Forecast 2nd Edition 2022, FIFA World Cup” y tuvo como base a múltiples estadísticas de los futbolistas que son habituales titulares en sus selecciones. Además, también uso datos del videojuego FIFA, así como todos los resultados y estadísticas registradas en las últimas cinco copas del mundo: Corea Japon 2022, Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018.

“Existe una gran probabilidad de que la final entre Argentina y Portugal se decida desde los tiros penales, siendo la Albiceleste la que tendría todo a su favor”, se puede leer en la conclusión final de BCA Research, que explica también que ello puede ocurrir porque “a lo largo de la historia en Mundiales, el cuadro sudamericano ha ganado cuatro de sus cinco tandas de penales en las Copas del Mundo con un 77% de éxito en los tiros”. Caso contrario a Portugal, que la única que disputó la perdió ante Inglaterra en 2006.

Vale recordar que la Selección Argentina se ubica en el Grupo C de Qatar 2022 y debuta ante Arabia Saudita el próximo 22 de noviembre en el estadio Lusail. Cuatro días más tarde tiene un duelo de latinoamericanos ante México. Dicho cotejo se llevará a cabo en el mismo campo deportivo. Finalmente, Messi y compañía cerrarán su participación en esta primera fase jugando ante Polonia en el estadio 974 de Doha.

Por su parte, Portugal inicia la Copa de FIFA midiendo fuerzas con Ghana el día 24 para después afrontar uno de los partidos más esperados de fase de grupos: ante Uruguay, el 28 del mismo mes. Finalmente jugará con Corea del Sur en el Ciudad de la Educación el 2 de diciembre.





Argentina en Qatar 2022: fórmula Klemen también la da como campeona

Joachim Klemen, un corredor de bolsa que anteriormente acertó con que Alemania y Francia serían ganadores en 2014 y 2018 respectivamente, también se animó a anunciar al futuro campeón en Qatar gracias a una fórmula que inventó hace años.

Según ha indicado, su estrategia consiste en valorar la fortaleza actual de los equipos y elementos que exceden el ámbito deportivo, como factores emocionales y socioeconómicos, aquellos que afectan de manera directa o indirecta al desempeño en el capo de juego, más aún en competencias internacionales. Pero no es todo. Datos como el número de habitantes de un país o el PBI también entrar a tallar.

Sus dos décadas desempeñándose como corredor en la firma Liberum Capital Ltd avalan a este personaje como un estadista reconocido, que ha asegurado que la Selección Argentina será el gran protagonista del certamen, venciendo en la final a Inglaterra.





