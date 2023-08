La jornada del 2 de Agosto dejo fuera a los ‘Tuzos’ del Pachuca pero no fue el único también dejó a Mazatlán y FC Juárez fuera del torneo, ambos abatidos por equipos de la MLS. Jesús Martínez destacó que la Leagues Cup representa un riesgo financiero para los equipos mexicanos, aunque reconoció que podría tener beneficios deportivos en el futuro. Sin embargo, manifestó su preferencia por un regreso a la Copa Libertadores en lugar de seguir participando en este torneo.

En una entrevista con ESPN, Martínez señaló que la Leagues Cup no es el negocio que se ha mencionado y argumentó que volver a la Copa Libertadores sería más conveniente, tanto en términos deportivos como económicos. Explicó que, en el formato actual, los equipos mexicanos tendrían que jugar 10 partidos de Leagues Cup por un solo partido de la Libertadores, lo que representa una carga logística y de riesgo para los jugadores. Por lo tanto, considera que la prioridad debería ser volver a competir en la Copa Libertadores.

“Están confundiendo a la gente; primero, no es el negocio que dicen. A mí me conviene más que vuelva la Libertadores; primero, por la cuestión deportiva, y segundo: tendríamos qué jugar 10 partidos de Leagues Cup, por un partido de Libertadores. Entonces, no confundan a la gente, ahorita el negocio no es ese”, declaró en entrevista con ESPN.

Pachuca solo jugó un partido de la Leagues Cup, ya que era el campeón en curso en el 2022 tras vencer a Toluca. (Foto: AFP)

A pesar de sus críticas, Martínez reconoció que la Leagues Cup es un gran proyecto comercial y deportivo en términos generales, aunque todavía hay aspectos pendientes que deben abordarse. Asimismo, mencionó la importancia de aprender de la experiencia y mejorar la logística y el trato a los equipos por parte de los organizadores, que incluyen a la liga mexicana y la MLS. A pesar de los desafíos iniciales, el directivo expresó su apoyo al plan de cooperación mutua entre la Liga MX y la MLS, y aseguró que Grupo Pachuca seguirá respaldando el proyecto y trabajando en conjunto con la liga y la Federación Mexicana de Fútbol (FMF).





